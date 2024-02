Ranera (PSOE): "La Cincomarzada se queda sin ferias por las desproporcionadas tasas impuestas por Chueca"

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado que, por primera vez en la historia, los feriantes no montarán en la Cincomarzada ni en las próximas fiestas de los barrios al no poder asumir las desproporcionadas tasas municipales que les ha impuesto el Gobierno de Chueca".

El colectivo, representado por la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza (Apifz), ha alertado de un incremento de un 1.600 por ciento en las tarifas, lo que hace "inviable" instalarse.

La portavoz socialista ha mostrado su preocupación por la situación de los feriantes de Zaragoza que, ante las actuales tarifas, han confirmado que "no montarán en el barrio rural de San Juan de Mozarrifar ni en la Cincomarzada, y está en el aire que instalen en San José". Si las condiciones no se modifican, los feriantes han anunciado que no montarán en ningún otro barrio de Zaragoza, ha avisado.

Ante esta "grave" situación, Ranera ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que dé marcha atrás y deje de "estrangular" a un colectivo, que está formado por 25 familias, que generan más de 200 empleos.

"Le pido --ha apremiado-- que se siente, que negocie con la asociación, porque le van a explicar su situación. Va a ser la primera vez en esta ciudad que los feriantes no pueden instalarse en una actividad de ciudad por una desproporcionada tasa económica".

Para Ranera, la subida de tasas tiene que ver directamente con la escasa "voluntad política" del Gobierno del PP. "Esto tiene que ver con no creerse a los barrios, a los vecinos de los barrios, que entienden que cuando bajan a sus actividades y cuando bajan a las ferias están haciendo cultura y ocio", ha manifestado Ranera, que ha recordado las dificultades que los feriantes ya afrontaron durante el covid.

"Ha sido un sector que se ha modernizado, que ha luchado para intentar homologarse, porque lo primero que buscan es que los vecinos disfruten con ellos las fiestas. Nadie entiende las fiestas de los barrios sin los feriantes. Natalia Chueca los está expulsando de nuestra ciudad a otros sitios", ha añadido.

MOCIÓN DE CULTURA

Ranera ha anunciado que esta problemática situación se tratará en el pleno del jueves a través de una moción del PSOE, en la que además de reducir las tasas municipales, pedirá eliminar las trabas administrativos a los artistas para la ocupación del espacio público.

"Queremos garantizar la normativa, pero el Ayuntamiento de Zaragoza debería poner alfombras rojas para facilitar y no poner tantas trabas administrativas, cada vez más frecuentes en todas las áreas", ha avanzado la portavoz socialista.

El presidente de la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza, Ángel Barata, que ha participado en la rueda de prensa, ha criticado las "elevadas tasas" que les ha impuesto el Gobierno del PP después de que la Federación, sin ánimo de lucro, lleva trabajando 40 años con este Ayuntamiento.

"Nunca ha pasado esto. No nos hacen caso, por decreto nos dicen que atracciones son peligrosas y encima, nos suben un 1.600% más las tasas que los últimos años. Es ilógico. Están jugando con muchas familias. Hay que buscar una solución urgentemente. Una cosa es subir las tasas y otra que quieran que no montemos las ferias", ha lamentado Barata.

Para el representante de los feriantes, las tasas fijadas por Zaragoza son "injustas" y más que las que se aplican en otras ciudades de España, como la tasa que abonan por circular con vehículos de grandes dimensiones. "Quieren acabar con nosotros. Con la pandemia pudimos luchar, contra esto, no", ha concluido.