Ranera (PSOE) propone una declaración institucional el 25N y presupuesto en 2025 contra la violencia de género

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha registrado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, y también ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que incluya partidas económicas en el presupuesto de 2025 para luchar contra esta lacra social.

Ranera ha indicado que el espíritu de la declaración institucional es instar al Gobierno a acometer medidas para sensibilizar a la población sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero ha lamentado que desde que VOX llegó, hace cinco años al Consistorio zaragozano, "se rechaza la declaración institucional", eso ha supuesto su entrada en las instituciones, ha criticado.

"El colmo de la hipocresía --ha opinado-- es que el PP tiene una Concejalía Delegada de VioGén y tras cinco años del PP en el Gobierno de Zaragoza no se ha adherido al sistema VioGén, mientras hay una Concejalía Delegada para ello".

En rueda de prensa, Ranera ha contado que, en estos meses de 2024, en España se han registrado 40 mujeres asesinadas a manos de sus verdugos y 10 niños también muertos por violencia vicaria. Es una auténtica lacra social y un problema estructural de la sociedad y los gobiernos tienen que poner en marcha las medidas porque es "tarea de hombres y mujeres que dicen no a la violencia de género en las calles".

Días antes del 25N y de que "se presente el borrador de presupuestos", la portavoz socialista ha exigido a Chueca que dedique partidas en el presupuesto municipal de 2025 para que haya medias contra la violencia de género. "El PP no puede ceder ante los chantajes de VOX y no puede dejar que no admitan la violencia de género y sigan desde el negacionismo diciendo que no hay violencia de género y no poner partidas puede tener partidas muy negativas para las mujeres y la sociedad zaragozana", ha remarcado.

La portavoz del PSOE ha insistido en la necesidad de aprobar una declaración institucional y ser "ejemplo" para trasladar a la sociedad que el Ayuntamiento está con las mujeres. "Pido a Chueca que no abandone a las mujeres víctimas de esos hombres y a toda la sociedad que clama contra esta lacra social".

Ha confiado en que este año "seamos más afortunados" y que la ciudad pueda decir sí a la declaración institucional y que todos los grupos municipales puedan asomarse al balcón el día de la colocación de la pancarta, "sino será un fracaso de este gobierno".

Sobre las medidas a recoger en el presupuesto de 2025, ha apuntado que sería reforzar las políticas de la Casa de la Mujer para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía, porque este espacio municipal ha sido un "ejemplo" en la lucha contra la violencia de género.