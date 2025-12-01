RASAAC recibe esta tarde el Premio Administración Pública en la Gala Premios Solidarios 2025 del Grupo Social ONCE

Os pictogramas y recursos del Portal ARASAAC han sido traducidos a más de 35 idiomas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acoge esta tarde la Gala Premios Solidarios 2025 del Grupo Social ONCE, un evento que reconoce el compromiso social y la labor transformadora de entidades y proyectos en favor de la inclusión.

En esta edición, el galardón a la Administración Pública ha sido otorgado al Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), en reconocimiento a su trayectoria ejemplar en el ámbito de la accesibilidad cognitiva y la comunicación inclusiva.

El premio va a ser recogido por la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón, Ana Moracho, institución que impulsa y financia este proyecto a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

ARASAAC ofrece recursos gráficos y materiales adaptados bajo licencia Creative Commons para facilitar la comunicación de personas con discapacidad intelectual, autismo, mayores y otros colectivos con desconocimiento del idioma. Sus pictogramas y herramientas han sido traducidos a más de 35 idiomas y se utilizan en proyectos educativos, sanitarios y sociales en todo el mundo.

Este proyecto permite llevar a cabo la comunicación y la accesibilidad cognitiva en todos los contextos y en todas las situaciones a aquellas personas con desafíos en estas áreas. Sus más de 11.000 pictogramas y recursos son la base del trabajo en comunicación Alternativa y Aumentativa para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado de la comunidad autónoma.