La rectora de la USJ: "Estamos para sumar, al servicio de la sociedad"

La institución académica incrementa el número de alumnos, de los cuales el 90 por ciento están en grupos burbuja por la pandemia

ZARAGOZA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad San Jorge, Berta Sáez, ha destacado la vocación de servicio a la sociedad de esta institución académica. "Estamos por y para servir a la sociedad" y "queremos sumar", tanto con el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el tejido económico y empresarial y la sociedad en su conjunto.

Sáez ha opinado que tanto la universidad pública, como la privada "están por y para hacer grande a Aragón". En su caso, ha remarcado que forma parte del 'ADN' de la USJ y del Grupo San Valero, al que pertenece, al que ha agradecido la confianza depositada en ella hace un año, cuando fue nombrada rectora, el 19 de febrero de 2020, si bien tomó posesión el 14 de mayo de 2020, tras unos meses de trabajo conjunto con su predecesor, Carlos Pérez Caseiras.

Sáez ha recordado, en una entrevista concedida a Europa Press, que llegó al cargo al mismo tiempo que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ha supuesto un "reto" para la institución. No obstante, la Universidad San Jorge trabaja también a medio y largo plazo, entre otras cosas, en incorporar nuevas titulaciones.

En estos momentos, imparte 18 grados, seis másteres oficiales universitarios y dos doctorados, además de numerosos títulos propios. "Estamos en un momento de análisis de nueva oferta académica en función de las necesidades que la sociedad está demandando" y también el ámbito empresarial, ha comentado. Sobre los futuros estudios, ha dicho que es preciso hacer un análisis "muy crítico" tanto de lo que se demanda, como de lo que se necesita.

"Tenemos que ir creciendo" y "poco a poco" se van incrementando titulaciones, tratando de atender a los nuevos perfiles profesionales. Sobre su relación con el Gobierno de Aragón, ha considerado que es "buena" y ha apuntado que siempre han actuado "desde el diálogo" y la "confianza", igual que con la Universidad de Zaragoza.

"Con el rector José Antonio Mayoral", igual que con la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, o el director general de Universidades, Ramón Guirado, existe una relación fluida y comunicación directa siempre que es necesario. En el caso de la UZ, ha comentado que se realizan actividades conjuntas y también existe colaboración entre grupos e investigadores.

MÁS ALUMNOS

La pandemia del coronavirus no ha impedido incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso, pasando de 565 a 659 en este curso 2020-2021, 94 más que el curso anterior. En total, la USJ cuenta con 2.572 estudiantes entre grados, postgrado y másteres. Para la rectora, este aumento se debe a que ofrecen una "docencia de calidad", que aporta "confianza".

Las titulaciones con mayor demanda son las del área sanitaria, aunque este año también se ha apreciado un aumento en los grados de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, así como en su doble titulación.

Además, el número de alumnos de fuera de Aragón ha ido aumentando progresivamente y en estos momentos representa el 37 por ciento del total, en su mayoría provenientes de La Rioja, Navarra y País Vasco, pero también de Lérida, Tarragona, Guadalajara e incluso Cantabria.

"Se nos va conociendo cada vez más fuera de la comunidad autónoma", ha apuntado Sáez, quien ha aportado el dato de que en el grado de Fisioterapia la mitad de los alumnos proceden de Francia.

También ha subrayado el elevado porcentaje de empleabilidad. La USJ hace un seguimiento todos los años de la evolución de sus alumnos al año de haber acabado sus estudios y el 85 por ciento de la promoción de 2019 está ya trabajando y del 15 por ciento restante, la mayor parte continúa formándose. Además, el 90 por ciento trabaja en el área donde se ha formado y el 95 recomienda estudiar en la Universidad San Jorge.

Asimismo, la mayoría empieza a trabajar como tarde a los tres meses de haber egresado y hay muchos alumnos a los que "tras finalizar sus estudios, casi sin tiempo de gestionar incluso la solicitud del título, ya les están ofreciendo oportunidades laborales, especialmente en los grados de salud", ha dicho Sáez.

DOCENCIA EN PANDEMIA

La rectora de la USJ ha explicado que tras impartir toda la docencia online una vez fue declarado el estado de alarma debido a la pandemia, terminando el curso "con nota", durante el verano y con la experiencia de esos meses la USJ ha diseñado una forma de trabajar adaptada a la COVID-19, con el 90 por ciento de los alumnos en grupos burbuja y un formato semipresencial.

Según ha detallado, los estudiantes acuden al campus al menos dos veces por semana y más si tienen prácticas. Las clases teóricas son de 20 alumnos, que se subdividen hasta en seis grupos para prácticas. Se ha hecho un diseño escalonado de los descansos también, teniendo en cuenta los grupos burbuja y se cuenta con un equipo de enfermería para asistencia de la COVID-19 que hace guardia presencial de 9.00 a 21.00 horas todos los días lectivos.

"Ha sido muy complicado, pero la valoración es muy positiva" ya que en la USJ "la incidencia de casos en COVID-19 ha sido inferior al cuatro por ciento". También se ha logrado una "absoluta normalidad" en la primera convocatoria de exámenes, que han tenido lugar del 18 al 29 de enero.

"Han sido presenciales, en la medida de lo posible", manteniendo todas las medidas de protección frente al coronavirus y aumentando el número de grupos siempre que ha sido preciso. También los ha habido online, con diferentes sistemas de control para el normal desarrollo de los mismos.

Todas las adaptaciones curriculares implementadas este curso por la COVID-19 han sido valoradas por la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), también han sido trasladadas a la Dirección General de Universidades, "que es quien controla todos nuestros procesos académicos" y "hemos cumplido desde el primer momento con toda la normativa" para evitar la propagación del coronavirus.

PRÁCTICAS

La rectora ha comentado que las prácticas externas se están desarrollando con una "absoluta normalidad" y se han recuperado algunas de las horas perdidas el curso pasado a causa del estado de alarma. Además, han podido mantener el programa de mentorización, en el que participan unos cien alumnos que destacan en el aula o académicamente y son emprendedores.

A estas personas, se les da la oportunidad de tener un mentor empresarial durante los últimos años de sus estudios de grado, una iniciativa "muy bien acogida por las empresas" y los alumnos.

La USJ tiene convenios con más de 1.800 empresas para las prácticas de los alumnos, "una experiencia que es sumamente enriquecedora y que de algún modo marca a nivel profesional y personal", ha dicho Sáez.

Además, es uno de los elementos que favorece la empleabilidad puesto que las empresas forman a los alumnos "de un modo particular" durante su estancia en ellas y, si les encaja el perfil, "y tienen una necesidad de personal "escogen a quienes ya han formado y conocen el funcionamiento de esa empresa; esto es una realidad que podemos constatar día a día".

Por otra parte, la rectora ha expresado su deseo de que los estudiantes "no pierdan la conexión con la universidad" y ha destacado la vocación de presencialidad que tiene la USJ, aunque esto "no está reñido con lo digital" y con la incorporación de herramientas para favorecer nuevas metodologías e innovación docente.

No obstante, ha recalcado que "evidentemente, seguimos apostando por la presencialidad porque hay valores y cuestiones que no se pueden vivir, sentir y compartir a través de una cámara". "Siempre impulsamos ese sello de formar a una persona íntegra, no sólo en las competencias propias de cada titulación", ha finalizado diciendo.