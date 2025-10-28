Recuperados la mayoría de los ornamentos robados en el cementerio de Torrero de Zaragoza

Archivo - Nichos en el cementerio de Torrero de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que se han recuperado la gran mayoría de los efectos sustraídos en los actos vandálicos cometidos en el último mes en el cementerio de Torrero, en Zaragoza, que afectaron a 488 nichos y a cerca de 200 ornamentos y elementos decorativos en lápidas.

En este punto, para agilizar el trabajo y facilitar la labor judicial, la Policía Nacional ha pedido la colaboración de las personas afectadas por los daños y que, siempre que sea posible, aporten fotografías del nicho anteriores a los hechos o imágenes donde se aprecien los perjuicios ocasionados.

Asimismo, han destacado la importancia de presentar factura de la funeraria o del marmolista, ya que permitirá valorar correctamente los daños dentro de la investigación.

Las comisarías de distrito de Zaragoza tienen a disposición de los perjudicados plantillas para facilitar la interposición de las denuncias, que serán remitidas al Grupo de Robos para iniciar el proceso de entrega de los efectos recuperados.

Se irá citando a las personas afectadas por orden, empezando por aquellas que puedan aportar fotografías o acreditar la preexistencia de los objetos sustraídos, con el fin de reconocer y devolver los efectos de la manera más rápida posible.