La Red Troncal de Hidrógeno pasará por 28 municipios aragoneses en un recorrido de 191 kilómetros

La reunión se ha celebrado este martes en el Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha mantenido un encuentro este martes en el Edificio Pignatelli, con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, y la directora general de Transición Energética de Enagás, Natalia Latorre, en el comienzo del Plan de Participación Pública de la Red Troncal de Hidrógeno, que pasará por 28 municipios de la comunidad autónoma por un recorrido de 191 kilómetros.

Una reunión que se celebra justo al comienzo del Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno, en la que han dado a conocer los detalles a la número dos del Ejecutivo autonómico, lo que permitirá convertir a la comunidad en un nodo fundamental de la cadena de valor del hidrógeno, reforzando su posicionamiento como referente en energía e industria.

Mar Vaquero ha destacado que la comunidad se ha posicionado "por méritos propios" en el liderazgo del sector y que esta iniciativa "será mucho más exitosa si cuenta con la opinión de todos los municipios implicados", que "seguro que tienen mucho que aportar".

Por su parte, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha señalado que "este proyecto supone un paso decisivo para que Aragón se consolide como uno de los grandes polos de la economía del hidrógeno verde en España. La Red Troncal es una infraestructura estratégica para el país, concebida para impulsar la competitividad industrial, atraer inversión y acelerar la transición energética, a la vez que será fundamental para el desarrollo económico de la región".

28 MUNICIPIOS ARAGONESES

La Red Troncal Española del Hidrógeno contará en Aragón con 191 kilómetros de trazado, integrados en el 'Eje Valle del Ebro'. Por esta comunidad autónoma discurrirán dos de los tres tramos que componen este eje: el tramo Haro-Zaragoza, con 60 km en Aragón, que unirá esta comunidad con La Rioja; y el tramo Zaragoza-Tivissa, con 131 km en Aragón, que conectará esta comunidad con Tarragona.

El trazado de la Red Troncal contempla 28 municipios de Aragón en las provincias de Zaragoza y Teruel. En Zaragoza, la infraestructura involucra a los municipios de Bárboles, Bardallur, Bisimbre, Boquiñeni, Cadrete, Caspe, Cuarte de Huerva, Escatrón, Fréscano, Fuentes de Ebro, Gallur, La Zaida, Luceni, Maella, Magallón, Mallén, María de Huerva, Mediana de Aragón, Pedrola, Pleitas, Quinto y Zaragoza.

En Teruel, discurrirá por Azaila, Calaceite, Castelnou, Jatiel, La Puebla de Híjar y Samper de Calanda.Esta Red Troncal transcurrirá en la mayor parte de su trazado en paralelo a la de la red de gas natural, optimizando su integración territorial y ambiental, y será clave para potenciar el desarrollo de los territorios con la economía del hidrógeno.

El Plan Conceptual de Participación Pública en Aragón comenzó el 6 de abril con la apertura del primer punto de información, y se extenderá hasta el 14 de mayo. Están previstas un total de ocho jornadas participativas, siendo la primera el 21 de abril y la última el 29 del mismo mes. La sesión correspondiente a la ciudad de Zaragoza será retransmitida vía streaming para facilitar la participación ciudadana y de todas las partes interesadas.

ARAGÓN, EL MAYOR PUNTO DE AGREGACIÓN DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO

La Call for Interest lanzada por Enagás en septiembre de 2023 permitió identificar centros de producción y consumo en las diferentes comunidades autónomas. En los resultados de esta consulta, presentados en el II Día del Hidrógeno en enero de 2024, Aragón se identificó como el mayor punto de agregación de producción de hidrógeno de España.

Además, en sus instalaciones del Centro de Metrología e Innovación en Zaragoza, la compañía está desarrollando el proyecto 'HyLoop+', pionero en Europa, cuyo objetivo es el diseño, construcción y puesta en operación de un nuevo laboratorio o banco de calibración de contadores de hidrógeno. Se espera que esté operativo en 2026.

La filial Enagás Renovable, que forma parte de un consorcio con otras compañías, trabaja en el desarrollo del proyecto Catalina, en Aragón. Esta iniciativa, pionera a nivel global, servirá para producir hidrógeno y amoníaco verde en la región y conectarlo con los centros de consumo industrial en la costa este de España.