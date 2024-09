Reducción de jornada, seguridad y diálogo social centran la reunión de inicio del curso político de CCOO y UGT en Aragón

La región está "bien posicionada" en el sector de la automoción y las inversiones previstas mantendrán los datos de empleabilidad



ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones ejecutivas regionales de CCOO y UGT Aragón se han reunido este lunes con motivo del inicio del curso político y el "principal objetivo" de abordar la reducción de la jornada laboral, la seguridad en el trabajo y el diálogo social.

En el marco de este encuentro anual que sirve para hacer balance del último año y planificar futuras acciones conjuntas en la comunidad autónoma han participado los secretarios generales de UGT y CCOO Aragón, José Juan Arcéiz y Manuel Pina, respectivamente.

"Como no puede ser de otra manera, el principal objetivo que tenemos ahora mismo es conseguir la reducción de jornada laboral", ha expresado Arcéiz en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha recordado que la reducción de la jornada laboral ha sido protagonista de la actividad sindical la pasada semana, cuando se produjo una movilización frente a las sedes de CEOE en las capitales de provincia de toda España y, al día siguiente, un encuentro entre UGT y CCOO con la patronal en la capital aragonesa para abordar este asunto "bloqueado" en la mesa de negociación nacional.

En este punto, el dirigente de UGT Aragón ha apuntado que si en la reunión del próximo 11 de octubre, en Madrid, hay acuerdo "será perfecto", pero si no "tendremos que planificar cómo se sigue reivindicando y tratando de conseguir esta reducción de la jornada laboral por ley".

Por su parte, Manuel Pina ha reconocido que la negociación de esta medida laboral "tiene muy poco recorrido" porque se trata de conseguir las 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025 y "tenemos muy poco tiempo para que sea este año". "Estamos en los momentos finales de la negociación tripartita --Gobierno, patronal y sindicatos--", ha lamentado.

A partir de ahí, el secretario general de CCOO Aragón ha insistido en que se iniciará una negociación a dos bandas entre el Ejecutivo central y los sindicatos para llevar una propuesta al Congreso de los Diputados, excluyendo a la patronal a quien acusan de llevar a cabo un "bloqueo" el posible acuerdo.

Pina ha criticado que a consecuencia de la negociación de la jornada laboral, la de los convenios colectivos se ve "paralizada o ralentizada" en Aragón: "Tendremos que tener un ojo abierto para que, independientemente de lo que acabe pasando en el ámbito estatal, los convenios sigan teniendo un desarrollo lo más adecuado posible y no se retrasen", puesto que, "sería un problema y generaría conflictividad".

SEGURIDAD Y DIÁLOGO SOCIAL

Otra de las cuestiones importantes para los sindicatos mayoritarios en Aragón es la seguridad y la salud. Los responsables sindicales en la región han llamado la atención sobre las cifras de accidentes laborales en la comunidad autónoma que, pese a que son inferiores a las registradas en el 2023, "que fue un verdadero drama", este año siguen produciéndose siniestros "absolutamente evitables", ha apuntado Pina.

Este mes de septiembre concluye con 24 víctimas mortales en accidente laboral en Aragón, frente a un 2023 que se cerró con 41. En este sentido, Manuel Pina ha subrayado la importancia de concienciar a las empresas respecto a la prevención, para lo que se han puesto en marcha campañas desde el Gobierno de Aragón y los sindicatos, incluso de forma conjunta.

Por otra parte, el secretario general de CCOO ha aplaudido el "consenso" que se da en Aragón, "única comunidad autónoma que mantiene el diálogo social" con un Gobierno autonómico del PP --antes también con VOX--. Ha indicado que se avanza en el desarrollo de la declaración del año pasado y "no tardaremos en llegar a un acuerdo".

En esta línea, Arcéiz ha recordado que el objetivo era conseguir un "acuerdo de legislatura" y se trabaja con el Gobierno de Aragón para que así sea. Ha defendido que el diálogo social en Aragón "está funcionando y hay que seguir potenciándolo para que siga así".

En la parte que atañe a las organizaciones sindicales, ha destacado "la unidad de acción" entre CCOO y UGT como uno de los motores que ha contribuido a la "buena situación" que atraviesa la comunidad autónoma.

Acerca de las pensiones, Manuel Pina ha señalado que el acuerdo, de ámbito estatal, sí incluye al Gobierno central, patronal y sindicatos, pero ha de pasar todavía por la Cámara Baja.

AUTOMOCIÓN

Asimismo, Arcéiz ha ahondado en la evolución del sector de la automoción, que cuenta con importante peso en la economía aragonesa, para precisar que se reducirá su volumen de forma progresiva, tanto en España como en Europa. Sin embargo, la comunidad autónoma "está muy bien posicionada", ha asegurado.

A pesar de la posible pérdida de empleo, tanto en auxiliares como fabricantes principales, el dirigente de UGT Aragón ha subrayado la generación de nuevas oportunidades que pueden "absorber" esta situación. No obstante, ha aclarado que se trata de un sector marcado por los cambios en la movilidad y "la sociedad ya no ve urgente tener un coche", además de que el vehículo eléctrico "no funciona como debería".

Por el contrario, si la fábrica de baterías termina llegando a Aragón "como todos esperamos", se creará un nivel de empleo superior a la destrucción. Además, las inversiones que llegan a la comunidad autónoma contribuyen a mantener los datos de empleabilidad e incluso crezcan.

"No se ve ningún nubarrón en el horizonte de la economía que nos haga pensar que puede cambiar situación", ha comentado Arcéiz, aunque ha aconsejado "no bajar la guardia" para que todo continúe como en la actualidad y a la misma velocidad.