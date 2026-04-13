La reforma integral de la calle Matadero, en San José, concluirá este mes de abril tras invertir 1,8 millones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, habla con una vecina en su visita al estado de las obras de reforma integral de la calle Matadero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral de la calle Matadero, en el distrito zaragozano de San José, concluirá este mes de abril tras una inversión de 1,8 millones de euros y una obra que se ha prolongado durante casi un año por la dificultad que ha entrañado la renovación de la red de saneamiento situada a más de siete metros de profundidad, el equivalente a tres pisos de altura de un edificio.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este lunes el estado de las obras, cuyas aceras ya se han terminado y falta por concluir la calza por cuyo subsuelo discurre la red de saneamiento que se ha renovado en su integridad.

Chueca ha recorrido la calle para comprobar el avance de las labores de fresado y asfaltado de la calzada definitiva mientras se terminan las últimas labores en la conexión con la avenida de San José.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha agradecido la labor realizada y ha comentado que algunos vecinos le han dicho, a modo de anécdota, que han visto cómo se trabajaba incluso en Semana Santa para cumplir con los plazos previstos, lo cual "hay que agradecer" al argumentar que ha sido una obra "complicada".

Al respecto, ha explicado que se ha tenido que hacer una sustitución de todas las redes de saneamiento. "No ha sido un trabajo sencillo, sino que ha sido complicado pero con un gran resultado y además se va a poder acabar a tiempo tal y como se planteaba en la licitación".

De esta forma, se ha aprovechado para la renovación de las tuberías del ciclo integral del agua. Así, en la red de abastecimiento de agua se han cambiado las viejas líneas de fibrocemento por conductos de fundición dúctil de mayor diámetro, así como la renovación de las tomas de agua, las válvulas, los desagües y las bocas de riego.

En lo referente a la red de saneamiento, ha sido necesario renovar toda la instalación, dado el mal estado de la misma, con una compleja actuación técnica, como ha descrito la alcaldesa.

DATOS

La calle de Matadero, de 200 metros de longitud y 9,5 metros de ancho, une dos arterias importantes del barrio: la calle de Miguel Servet y la avenida de San José, además de tener una intensa vida comercial.

El objetivo de las obras, que han sido extremadamente complejas en su parte de la red de saneamiento, que se encontraba a gran profundidad y en un espacio demasiado encajado, es transformar los 3.860 metros cuadrados de calle, que incluyen la superficie de plaza situada entre las calles de Monasterio de Poblet y de Monasterio de Samos, para hacerla más inclusiva, accesible y segura.

Para ello se ha unificado el aspecto de un vial que tiene tres zonas diferenciadas y que variaba su tipología y estética según el tramo.

De esta manera, se está consiguiendo un aspecto visual uniforme de continuidad, adaptándose a las circunstancias y medidas de cada zona: Tramo Miguel Servet-Monasterio de Poblet; Tramo Monasterio de Poblet-Monasterio de Samos; y Tramo Monasterio de Samos-San José.

Para favorecer la accesibilidad y estancia peatonal en la calle Matadero se ha elevado la calzada a la cota de la acera, de forma que se crea una plataforma única, entre las calles Monasterio de Poblet y Monasterio de Samos; se amplían las aceras y se ha pavimentado totalmente la calle, distinguiendo el pavimento de la zona destinada al peatón del espacio reservado para la circulación de vehículos y colocando baldosa podotáctil de advertencia en el límite entre la banda de circulación de vehículos y las bandas peatonales.

La calzada, de un sólo carril de circulación, tiene ahora una anchura de 3,5 metros y entre las calles Miguel Servet y Monasterio de Samos se ha ganado espacio para el peatón, pasando de unas aceras estrechas a unas nuevas que incluyen arbolado.

ZONAS DE DESCANSO

Para pacificar el tráfico, se limitará la velocidad a 20 kilómetros por hora en la zona donde se eleva la calzada a cota de acera. También se proyectan pasos de peatones, de acuerdo a las indicaciones del Servicio de Movilidad Urbana, con los correspondientes rebajes de bordillo y baldosa podotáctil.

En la zona de la plaza, se ha creado una zona estancial más grande con arbolado, zona ajardinada de césped y plantas vivaces. Se mejorará el arbolado, permitiendo el itinerario peatonal accesible, en el lateral norte, zona más soleada, entre las calles Miguel Servet y Monasterio de Poblet.

En lo referente al arbolado, el proyecto ha contemplado 8 unidades de Acer Campestre Ginnala, 1 unidad de 'Cercis Siliquastrum' --árbol del amor--, 1 unidad de 'Celtis Australis', y dos jardineras, una con plantación de plantas vivaces y otra con césped. A lo que se suma el mobiliario público pertinente, que incluirá papeleras, bancos y sillas, una fuente para beber y aparcabicis.

En cuanto a la instalación de alumbrado público la solución adoptada para la calle Matadero y el entorno de la laza ha sido la implantación de columnas de 7 metros altura en acero inoxidable. Las luminarias son con tecnología led por su mayor eficiencia lumínica y energética.

COMPROMISO

Sobre la reforma de la calle Miguel Servet, la alcaldesa ha dicho ser consciente de esa "necesidad" y a los vecinos les ha asegurado que no se olvida de sus peticiones. "Estamos estudiando las próximas intervenciones y la calle Miguel Servet, obviamente, la tenemos entre el listado de futuras intervenciones no le voy a decir en qué plazo de tiempo porque todavía no lo tenemos pero sí que es una de las que necesitar una intervención futura".

Chueca ha informado, también que respecto a la reforma del paseo María Agustín, que "sobre todo" se centra en cumplir sus compromisos de este mandato electoral: "Mi compromiso es cumplir con el cien por cien del programa electoral y en eso es en lo que estamos trabajando, sin perder de vista el resto de compromisos en los que también en paralelo estamos avanzando. Pero para mí lo importante ahora mismo es cumplir lo que dije que haría y una cosa detrás de otra".