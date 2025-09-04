Renfe y el Ayuntamiento de Monzón ponen en marcha el 'Tren del Coleccionismo' para viajar a la Feria Replega

El Ayuntamiento de Monzón (Huesca) requiere a ADIF mejoras en la estación de tren - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

Renfe y el Ayuntamiento de Monzón pondrán en circulación el próximo 6 de septiembre el 'Tren del Coleccionismo' para que los visitantes puedan acudir a la Feria Replega en esta localidad oscense.

Con un precio de 10 euros ida y vuelta --8 para niños--, el convoy facilitará la movilidad para conocer esta feria nacional de coleccionismo, que tendrá lugar los días 6 y 7 de septiembre en la localidad montisonense.

La feria estará ubicada en el pabellón Joaquín Saludas, a cinco minutos de la Azucarera, y reunirá a entusiastas de objetos únicos, que podrán intercambiar experiencias y curiosidades.

El 'Tren del Coleccionismo' circulará el 6 de septiembre y saldrá de la estación de Zaragoza Delicias a las 08.57 horas y de la de Zaragoza Goya a las 09.02 horas, para llegar a Monzón a las 10.35 horas. El viaje de vuelta partirá de la capital del Cinca Medio a las 18.30 horas y llegará a la capital aragonesa a las 20.05 horas.

El viaje de ida y vuelta tiene un coste de 10 euros para adultos y de 8 euros para niños hasta 14 años y los billetes pueden adquirirse en la web 'www.monzón.es'.