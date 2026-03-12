La renovación de la calle Camino del Vado, en el Arrabal, tendrá una inversión de 1,4 millones

Visita institucional a la calle Camino del Vado, en el Arrabal, cuya reforma comenzará este año con una inversión de 1,4 millones - DANI MARCOS

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza aprobará este viernes el proyecto de la renovación integral del Camino del Vado, en el Barrio de Jesús del distrito del Arrabal, cuyas obras se cuantifican en una inversión de 1.394.755,15 euros (IVA incluido) y se estima un plazo de ejecución de 5 meses y medio desde su inicio, previsiblemente a finales de este año.

Así lo ha confirmado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha visitado la calle junto a técnicos del Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios y la portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, con cuyo impulso y apoyo a las cuentas municipales se ha logrado sacar adelante este proyecto.

El 2026 va a ser un año "histórico" para la transformación de la escena urbana, ya que el presupuesto municipal contiene un total de 26 millones de euros para reformas de avenidas y calles, con el objetivo de "mejorar la accesibilidad y la movilidad", ha recordado Serrano, quien ha contado que "se han contemplado en concreto 10 millones de euros para el Plan de Renovación de Avenidas de la Ciudad.

Este Plan también comprende obras "clave" como Coso-San Miguel y avenida de Valencia; y otra partida de 6,2 millones para obras de renovación viaria, que incluye la rehabilitación integral de calles como Utrillas, Matadero, Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo y este Camino del Vado".

A esto se suman otros proyectos más concretos o la Operación Asfalto que cuenta con un millón de euros o la regeneración de polígonos industriales con 400.000 euros.

REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

En su visita a la calle Camino del Vado, el consejero ha detallado que, en la actualidad, la calzada tiene un único sentido con dos carriles de circulación y tráfico de baja intensidad. La acera del lado par alcanza una anchura aproximada de tres metros y mantiene cierta homogeneidad en sus acabados, pero la acera impar tiene una anchura inferior a dos metros, presenta acabados heterogéneos y un "peor" estado de conservación debido en gran parte a la antigüedad de sus elementos urbanos.

Por ello, el proyecto propone una "reorganización" de la sección transversal, que contemple la reducción de la calzada a un único carril, que ha sido corroborada con miembros de la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús, para así ensanchar las aceras, incorporar arbolado y la homogeneizar los pavimentos, "mejorando sustancialmente la escena urbana para los peatones y usuarios", ha resumido Serrano.

La renovación de estos 340 metros de longitud de la calle, entre la avenida del Puente del Pilar y la calle de Pedro Arnal Cavero, propone en la acera derecha un ancho aproximado de 3 metros y una banda de aparcamiento de 2 metros.

Se plantea un único carril de circulación de 3,5 metros de ancho, acompañado por una banda de aparcamiento de 2,2 metros en el lado izquierdo.

El espacio restante se destina a la ampliación de la acera izquierda, que contará con un ancho variable de más de 3,5 metros e incorporará alcorques para la plantación de arbolado.

OTRAS MEJORAS

"La reforma también incluirá la renovación de los servicios municipales del subsuelo", ha especificado Víctor Serrano. La red de distribución de agua proyectada contempla la sustitución de los tramos existentes construidos con tuberías de fundición gris y fibrocemento, por tuberías de fundición dúctil de diámetro de 150 milímetros.

La instalación prevista garantizará la continuidad del suministro tanto durante la ejecución de las obras como una vez finalizadas. Mientras, en la red de saneamiento, se han proyectado dos ramales: uno que comprende el tramo entre la calle Lourdes y la calle Mediodía, y otro que supone el tramo entre la calle Lourdes y la de Pedro Arnal Cavero.

El diseño incluye la construcción de 9 nuevos pozos de registro, así como la renovación de los tramos de conexión con las calles adyacentes y de todas las acometidas domiciliarias en servicio.

Respecto al alumbrado público, el proyecto contempla el desmontaje del cableado en fachada, cruces aéreos, báculos y brazos murales existentes. Se ha previsto que toda la nueva instalación de alumbrado público sea de tipo subterráneo y se instalarán luminarias de alta eficiencia energética que garanticen la correcta iluminación vial, adaptada a las necesidades específicas de cada zona.

En lo referente a la renaturalización del espacio público, deberán apearse dos ejemplares de arbolado urbano y se contempla la plantación de 21 nuevos árboles, probablemente de ciruelos de jardín, así como el trasplante de un ejemplar de árbol de los farolillos.

Además, se incluye la plantación de vegetación arbustiva en zonas ajardinadas con ejemplares arbustivos y florales. Todo ello completado con mobiliario urbano como bancos y sillas, tablones de madera tropical anexos a la zona ajardinada, ocho papeleras o la instalación de una fuente de agua potable con dos grifos, adaptada para mascotas.