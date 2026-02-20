La restauración del Castillo del Reloj de Calatayud sale a licitación

CALATAYUD (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud acaba de licitar la restauración del Castillo del Reloj y las empresas interesadas en ejecutar este proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el día 6 de marzo a las 10.00 horas. La inversión en esta zona del Conjunto Fortificado Islámico es de 99.834,66 euros. La intervención consistirá en la reparación de esta construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.

La adjudicataria deberá de acometer actuaciones previas de limpieza, consolidar estructuras, adecuar un mirador e instalar barandillas. Se trata en definitiva de detener el deterioro y de hacerlo visitable.

"Esta obra es parte de una planificación más ambiciosa que vamos haciendo realidad para poner en valor todo el Recinto Fortificado Islámico como recurso turístico, y que no sólo incluye a este castillo sino al conjunto de inmuebles y estructuras que lo conforman incluido el Castillo Mayor", ha indicado el concejal de Patrimonio, José Manuel Gimeno.

La restauración de este patrimonio fortificado va acompasada con actuación en la calle Barrera. Este proyecto era incluido por el Ayuntamiento en el Plan de Bienes Inmuebles de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y seguirá la memoria valorada firmada por el equipo del Grupo GEN Arquitectura.

CONSERVAR SU AUTENTICIDAD

El estado del Castillo del Reloj es muy variable dependiendo de algunas intervenciones previas y de la exposición de cada elemento a factores diversos de deterioro, tanto meteorológicos, como naturales, químicos o mecánicos.

Existe un Plan director del Conjunto Fortificado Islámico de Calatayud, redactado en el año 2000, en el que se planteaba una intervención escalonada que priorizase la consolidación estructural y arqueológica, seguida de actuaciones de restauración selectiva. En todas ellas deberán de respetarse los materiales originales y el empleo de técnicas tradicionales para conservar la autenticidad del conjunto, su integración cultural, paisajística y turística.

Este mismo mes se ha publicado la rehabilitación del Conjunto Fortificado Islámico por un importe de casi 2,4 millones de euros. Se acometerá con cargo al Programa del 2% Cultural asumiendo un 74% de la obra el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el otro 26% el Ayuntamiento. Serán cerca de 5 millones de euros los destinados a este patrimonio fortificado en los últimos seis años.