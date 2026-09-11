La restauración del monumento a Los Sitios termina la semana próxima y el vallado se retirará para las fiestas del Pilar

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, en el monumento a Los Sitios - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La restauración del monumento a Los Sitios que corona la plaza del mismo nombre estará terminada a partir del lunes 21 de septiembre, cuando se comience a retirar el andamiaje que ha recubierto la escultura los últimos nueve meses y el vallado perimetral necesario para las labores de remate de la base y escalinata inferior se retirará antes de las fiestas del Pilar.

Entre los días 21 y 25 de septiembre se podrá empezar a contemplar por los ciudadanos "en todo su esplendor" el monumento a Los Sitios porque se procederá a retirar la estructura de andamiaje superior, que hasta la cúspide coronada por el águila imperial son 16 metros de altura, y seguirá únicamente el vallado perimetral, que se quitará para la inauguración completa del conjunto escultórico antes de que se inicien las fiestas del Pilar, ha sintetizado el consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha explicado que se ha llevado a cabo una limpieza y restauración con una presupuesto de 348.608 euros para tratar de manera integral las ocho alturas, los 16 metros del monumento.

Serrano ha detallado que las obras las ejecuta la empresa especializada Antique SL, de forma "muy minuciosa" tanto en la limpieza, como en la rehabilitación profunda en algunos elementos estructurales.

TRES ASPECTOS

La intervención aborda tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el tratamiento de los elementos de piedra y los de bronce. Hay dos clases de piedra y la caliza se ubica en la parte media del monumento, la basamenta y la parte superior donde hay "arenisca", que requiere de otro tratamiento.

A través de un proceso primero de limpieza exhaustiva de la piedra se han tenido que eliminar capas de suciedad generadas por la contaminación, excrementos de aves y el proceso de deterioro que se produce con el paso de los años.

Posteriormente, se ha procedido a una técnica que con láser ha limpiado la "penetración en la porosidad de la piedra con manchas, profundas manchas, negras en la mayoría de los casos que se producen "como consecuencia de que cuando la piedra está sucia con la lluvia, poco a poco, esa suciedad va penetrando en el poro de la piedra y se producen esas manchas que son imposibles de quitar hasta que ahora con una técnica láser, que es muy moderna, puntera y además muy puntillosa se han podido eliminar", ha descrito.

De la totalidad de la piedra de este monumento el 40 por ciento estaba manchas negras que habían penetrado en la piedra del monumento y con un láser de 5 milímetros de diámetro se limpia toda la piedra de este monumento.

También ha sido "muy importante" la intervención en el bronce, con un proceso similar de limpieza y de restauración, de ir eliminando capas de suciedad y una vez que esas capas de suciedad se habían retirado se ha ido rehabilitando el bronce, ha relatado.

Serrano ha comentado que ha habido elementos concretos de este monumento, singularmente el águila imperial de coronación que presentaba un "déficit estructural", lo que supone "amenazaba su propia estabilidad y que por tanto podía caerse". Por eso, se ha asegurado, se ha reforzado con fibra de vidrio y se ha procedido también a estabilizar ese elemento.

El minucioso trabajo se ha sido ejecutado por un equipo multidisciplinar de ocho profesionales, todos ellos con titulación específica en Conservación de Bienes Culturales y pertenecientes a la empresa Antique.

De forma previa a la intervención se ha acometido una "exhaustiva" batería de analíticas de materiales, ensayos y estudios de pH para proceder de forma exitosa. Una de las piezas donde los trabajos han requerido una atención especial desde el inicio de las obras es la Alegoría de Zaragoza o la Libertad, la imponente figura femenina de bronce que corona el conjunto a más de 16 metros de altura.

En esta escultura, al igual que en el resto de los bajorrelieves metálicos, los conservadores han procedido primero a limpiar la superficie y después eliminar productos de corrosión, que se ha compaginado con una pátina de protección final con trabajos de soldadura, ya que los elementos compositivos de bronce, debido a su gran volumen, no fueron fundidos en una pieza única, sino que se realizaron por separado en origen para ser ensamblados posteriormente.

ELEMENTO PARTICULAR

Serrano ha revelado que ha habido "alguna sorpresa" porque en 1998 hubo un remozado o "lavado de cara" del monumento, pero en aquella época no se hacían las cosas con el mismo rigor, ni con los mismos medios técnicos, ni con los mismos avances tecnológicos que hay en la actualidad.

Esa "sorpresa" ha sido descubrir "alguna lechada en la piedra que hacía que pareciera que era piedra blanca de otro material cuando en realidad era la piedra caliza con un revestimiento, con una lechada como conocemos comúnmente y con un pintado posterior".

También, se sabía del "mal estado" del anclaje del águila imperial dentro del monumento, pero "no se pensaba que fuese tan necesario el refuerzo estructural que se ha hecho y con la potencia que se ha acometido".

Serrano ha reconocido que en este tiempo de intervenciones "es frecuente" que haya alguna sorpresa, pero "gracias al buen trabajo que se ha realizado no ha impedido ni ajustarse el presupuesto ni al plazo de ejecución".

RIQUEZA ESCULTÓRICA

El monumento a Los Sitios es uno de los conjuntos escultóricos públicos más bellos de Zaragoza, con un estilo modernista en la fluidez de las formas y el uso de materiales y técnicas diferentes, desde el bajorrelieve a la escultura exenta.

El grupo escultórico está planteado como un diorama circular donde hay representadas diferentes escenas y símbolos del hecho a conmemorar, y está integrado por numerosas figuras realizadas con una rica modulación de matices escultóricos --bajorrelieve, relieve, altorrelieve y bulto completo-- y de materiales --piedra arenisca, piedra caliza y bronce--.

Se divide en tres partes principales en altura de abajo a arriba: la grada, construida en piedra arenisca; el basamento, de piedra caliza con elementos de bronce adosados; y el monolito, de piedra arenisca también con elementos de bronce.

Su construcción fue promovida por notables de la ciudad, como el industrial oscense Basilio Paraíso, director de la Cámara de Comercio. El monumento se ubicaba en el centro de la avenida principal de la Exposición Hispano Francesa de 1908, en la entonces llamada Huerta de Santa Engracia --que incluía la actual plaza de los Sitios--.

Su escultor fue el catalán Agustín Querol y Subirats (1860-1909), con quien la ciudad tenía una deuda por haber ejecutado de forma gratuita el monumento central de la actual plaza de España de Zaragoza.

La primera piedra del Monumento de colocó el 22 de marzo de 1908 y su inauguración se produjo el 28 de octubre de 1908, con la presencia del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia.

PATRIMONIO

Serrano ha indicado que este proceso de rehabilitación integral del monumento de Los Sitios forma parte de la sensibilidad que el Gobierno de Zaragoza tiene con su patrimonio histórico, ya que se procede en la muralla de Zaragoza y en el kiosco de la música del Parque Grande, como anteriormente también se ha hecho una intervención "potente" en los elementos del Jardín Botánico o en la rehabilitación integral del convento de San Agustín, además de las musas de la fachada del Teatro Principal.

También se ha actuado en los equipamientos como la conservación con fondos europeos de la Celda del Prior en La Cartuja Baja o La Harinera en Casetas o la Torre de Santa Engracia en Movera.

"Dentro de esa política de cuidado, de conservación, de respeto, de amor por el patrimonio histórico de la ciudad es en donde podemos enmarcar esta actuación en el monumento de Los Sitios", ha subrayado.