El retrato de la expresidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández luce ya en La Aljafería

Retrato de la ex presidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández (2023-2026), colgado en la galería contigua al hemiciclo de La Aljafería. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El retrato de la ex presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, luce ya en la galería contigua a la parte izquierda del hemiciclo, en el Palacio de La Aljafería, donde están colgados los retratos de todos los expresidentes de la cámara.

Fuentes del Parlamento autonómico han informado a Europa Press de que el acto protocolario de colocación del cuadro ha tenido lugar este lunes, 13 de abril, y han asistido la actual presidenta de las Cortes, María Navarro, y dos miembros de la Mesa en la etapa de Fernández, el popular Ramón Celma, quien fue vicepresidente primero, y el socialista Carlos Pérez Anadón, entonces secretario segundo.

El autor del retrato es el pintor zaragozano Pepe Cerdá y se encuentra colocado al lado del dedicado al presidente inmediatamente anterior, el socialista Javier Sada.