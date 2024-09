Riera destaca la infrafinanciación de Aragón y ve dificultad para financiar a las autonomías con un "concierto" catalán

ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y presidente en De Madrid a Europa, José Ramón Riera, ha destacado la infrafinanciación de Aragón y ha advertido de las "enormes dificultades" para seguir financiando el Estado de las autonomías en caso de generarse "la independencia fiscal de Cataluña a través de un concierto catalán".

Riera ha intervenido este martes en la Comisión Especial de Estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica en las Cortes de Aragón, donde ha explicado que el Estado, tal y como está constituido en la actualidad, "está en su límite de capacidad de gasto y de ingresos". Ha detallado que la diferencia entre el gasto público y los ingresos públicos desde el 2000 hasta 2023 ha generado un déficit de un billón 187.000 millones de euros.

Según la metodología de contabilidad nacional publicada por la Intervención General de la Administración del Estado, en el año 2000, el Estado de las autonomías dedicaba el 4 por ciento a la protección social, el 25,5 por ciento a la sanidad, el 30 por ciento a la educación y solo el 2,4 por ciento al orden público, así como el 4,9 por ciento al transporte y el 2,3 por ciento a vivienda, es decir, al resto de las partidas le dedicaba un 30,4 por ciento de los 76.629 millones de euros de gasto no financiero.

Por otra parte, en el año 2022, último que está desglosado de esta manera por la Intervención General de la Administración del Estado, Riera ha enfatizado en un "gran cambio", ya que la sanidad ha crecido hasta el 36 por ciento y la educación ha caído al 22 por ciento. La protección social ha subido hasta un 6 por ciento aproximadamente, el orden público se mantiene --2,6 por ciento-- y transporte y vivienda han sufrido "un bofetón" --2,6 y 1 por ciento, respectivamente--.

Al hilo de estas cifras, Riera ha expuesto que es posible "entender" que España tenga problemas en materias como vivienda, infraestructura, educación, seguridad y orden público. "Los bofetones que se pegan en la Administración Central y en el consolidado de nuestro Estado son absolutamente alucinantes", ha agregado.

ARAGÓN

Por otra parte, ha analizado el comportamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón en este sentido desde 2012 hasta 2020. Ha indicado que en el primer ejercicio del que se publican datos --2012-- se dedicaba el 5,4 por ciento a la protección social, el 34 por ciento a la sanidad y el 20 por ciento a la educación; en 2022, sanidad pasa al 39 por ciento y el esfuerzo económico en educación crece del 20 al 22 por ciento.

En este punto, ha felicitado a Aragón puesto que pese a estar "inframonetizada" ha conseguido que los servicios necesarios para satisfacer a sus ciudadanos han aumentado, como son la sanidad y la educación.

"CONCIERTO" CATALÁN

Con respecto a la propuesta de financiación singular para Cataluña, Riera ha señalado que lo correcto es referirse a "concierto" de Cataluña o "independencia fiscal" y no a "cupo". En esta línea, ha indicado que la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña recaudó 49.434 millones en 2022, de los cuales pasaron 20.400 millones para reserva para financiación.

Asimismo, ha comentado que la recaudación se ha incrementado en 2023 hasta los 53.500 millones, un 8,3 por ciento, aunque la reserva para financiación solo ha crecido un 7,3 por ciento, dado que lo que más ha aumentado son las recaudaciones de impuestos especiales que no están contemplados dentro del modelo de financiación.

"Si Cataluña se hubiese independizado fiscalmente en el 2022, el déficit del Estado de las Autonomías hubiese sido 20.415 millones; y en caso de un "concierto" en 2023, sería de casi 22.000 millones", ha apuntado Riera.

El presidente en De Madrid a Europa ha estimado, de acuerdo a los datos del primer semestre de recaudación de la Delegación de Hacienda en Cataluña, este 2024 Hacienda dejaría de percibir para financiación autonómica 23.400 millones de euros, una cuantía similar a la expresada por el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, de 22.000 millones.

MEDIDAS DEL ESTADO

Con respecto a las posibles medidas a adoptar por el Estado para no perder ingresos en caso de independencia fiscal de Cataluña, Riera ha advertido de un aumento del IVA en dos puntos que Europa ya reclama a España y que permitiría recaudar 7.400 millones, que al 50 por ciento para la financiación autonómica quedarían en 3.700 millones.

Riera ha planteado un segundo escenario, que sería la reducción del gasto público: "Si alguien cree que estamos en posición de bajar el equivalente a 23.400 millones e impulsar una ley que especifique que todo el dinero irá a financiación autonómica, yo no lo creo, así que deseo, por el bien de este país, que no se apruebe el concierto, porque si no, el Estado de las Autonomías tienen un verdadero problema".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte del PP, Elena Allué, ha recalcado que "cupo" significa "privilegios a quienes lo han hecho mal, generando déficit". También ha defendido que, en Aragón, "si no es por el Estado de las Autonomías jamás se hubieran hecho las inversiones que se han hecho", como MotorLand, Walqa, escuelas rurales o consultorios de salud.

Desde el PSOE, Óscar Galeano, ha reconocido que el "tremendo" volumen de recursos que absorben sanidad y educación, apuntando a un 70 por ciento del presupuesto de la comunidad autónoma. En este sentido, ha preguntado si las autonomías tienen margen por el lado de los ingresos cuando la legislación de estas materias corresponde al Estado.

El parlamentario de VOX, Fermín Cíviac, ha calificado de "nudo gordiano" el escenario que se abre con el "concierto" catalán, ya que la situación es "límite" aunque se aumenten las bases y los tipos de interés, incidiendo en que, además, habrá que seguir repartiendo con Cataluña, País Vasco y Navarra.