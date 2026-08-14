Riesgo muy alto de incendios forestales en 19 zonas de Aragón hoy viernes

Nivel de Alerta de Riesgo de Incendios Forestales. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha informado del alto riesgo de incendios forestales este viernes lunes en 19 zonas de Aragón, que están en nivel rojo por peligro muy alto, según el índice que publica a diario la Dirección General de Gestión Forestal.

Las zonas en alerta roja son Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar, Jiloca-Gallocanta, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental y Valle del Ebro Agrícola.

Existe posibilidad de tormentas, principalmente en Pirineos y Sistema Ibérico, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas de viento. Se podrían extender a zonas colindantes.