Rincón avisa de que un gobierno en funciones no puede aprobar "determinadas" ayudas por la guerra de Irán

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, visita la empresa Dr Schär, en Alagón (Zaragoza). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALAGÓN (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha reiterado este viernes que el Ejecutivo autonómico está estudiando ayudas al sector primario para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, principalmente el alza de combustibles y fertilizantes, pero ha avisado de que "hay determinadas decisiones que no se pueden tomar" al estar el gobierno en funciones. El plazo límite para investir presidente concluye el 3 de mayo, fecha en la que se convocarán automáticamente elecciones si no hay una investidura favorable antes.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la empresa Dr. Schär, en la localidad zaragozana de Alagón, el consejero en funciones ha señalado que ya se han producido varias reuniones en el Departamento de Economía, que las medidas "se están estudiando" y que irá informado de ello "más adelante".

En cuanto a la situación actual del sector, Rincón ha apuntado que "es difícil porque las circunstancias internacionales cambian cada día", pero ha dicho que, "afortunadamente, parece que la guerra de Irán tiene pinta de poder terminar, por lo menos de una manera razonable, en breves fechas" y que ello está teniendo "cierta incidencia" en las bolsas y en los mercados.

En este punto, ha indicado que "habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos", pero ha instado a "ser optimistas y esperar que esto termine cuanto antes".