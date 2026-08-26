Rodrigo (PSOE) denuncia que Azcón está dejando al territorio sin los profesionales sanitarios necesarios

Archivo - La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón María Rodrigo. - PSOE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado este miércoles que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "carece de planificación para la sanidad pública aragonesa y está dejando al territorio sin los profesionales sanitarios necesarios para garantizar una atención de calidad".

Así lo ha argumentado la portavoz socialista de Sanidad, María Rodrigo, que en rueda de prensa ha lamentado que Jorge Azcón "hace mucha propaganda, pero ni planifica ni da respuesta a las necesidades de los profesionales".

La portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón ha criticado también la autocomplacencia del Gobierno de Jorge Azcón, que "se escuda en el decreto de medidas extraordinarias aprobado en 2025, pero resulta totalmente insuficiente porque no constituye una política de atracción y fidelización de profesionales".

Ante esta situación, los socialistas proponen al Gobierno de Aragón que implemente medidas que ya se están llevando a cabo en otras comunidades autónomas.

Ha puesto como ejemplo los incentivos económicos de la Comunidad Valenciana, la puntuación que aplica Galicia y los incentivos económicos, laborales y formativos o la vinculación con los hospitales de referencia en Castilla y León.

"El decreto en Aragón solo facilita obtener una plaza, pero no hace atractivo vivir, trabajar o desarrollar una carrera profesional en Aragón", ha dicho María Rodrigo.

Se ha referido a las situaciones críticas que se han vivido este verano en todo Aragón. "No es una crisis puntual de verano, es un problema estructural de plantillas", ha dicho la diputada.

Plantillas insuficientes, vacaciones sin sustituciones, sobrecarga extrema de guardias, abandono de la atención primaria rural, cierre de camas y saturación de Urgencias, precariedad e improvisación en la contratación, riesgo de agotamiento de los profesionales o la privatización de especialidades son algunas de las situaciones que se han dado en todo Aragón, "con especial incidencia en el medio rural", ha dicho María Rodrigo.

"Vivimos situaciones límite como el cierre de casi el 18% de las camas, con pacientes acumulados en los pasillos de hospitales como el Miguel Servet o el Royo Villanova; se han producido cierres temporales y reducción de días de consulta en localidades como Laspuña, Boltaña o Seira; en centros como el de Sástago se han denunciado hasta 13 ó 14 guardias de 24 horas en un mes, o la externalización de especialidades como Otorrinolaringología y Urología en Barbastro o en Teruel", ha puesto como ejemplo Rodrigo.

Ante esta realidad, la propuesta socialista apuesta por condiciones extraordinarias para que los profesionales quieran venir, quedarse y desarrollar aquí su proyecto profesional y familiar.