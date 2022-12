Rouco anuncia que VOX no apoyará en Zaragoza "políticas seguidistas de la izquierda que nada aportan, como se ha visto"

ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha considerado que el proyecto de presupuestos de 2023 en el Área de Acción Social, "es la más ideologizada del consistorio" y ha avanzado: "Desde VOX no apoyaremos políticas seguidistas de la izquierda que nada aportan como ya se ha demostrado, y que sean de corte ideológico".

"Estamos --ha observado-- ante un presupuesto mayor que en el 2022, con 1.365.476 euros más que supone un incremento del 1,41 por ciento".

Carmen Rouco ha recordado cómo "año tras año vemos como el que se autoproclama el presupuesto más social de la historia se olvida de ejecutar partidas introducidas por VOX, como son el apoyo a la maternidad, cuidado y respiro a cuidadores, tarjeta Bus mayores o ayudas a tributos. Partidas claramente sociales".

"Además de no ejecutarlas --ha lamentado-- las vuelven a introducir al año siguiente. ¿Por qué? Porque si no nos capaces de ejecutarlas tienen que decir en la Comisión del área el motivo de no poder hacerlo. Pero no, eso no lo hacen, parece ser que luego ya cuentas con esas partidas que no van a ejecutar para hacer modificaciones presupuestarias. Es decir, cuentan de antemano con partidas que no van a ejecutar para hacer sus previsiones de modificaciones presupuestarias posteriores".

ÁREAS

En el apartado de Juventud ha detectado estructuras duplicadas y triplicadas como la Oficina de Emancipación Joven con Imefez e Inaem. "Pero eso ya lo saben. Ese no es el camino. El camino es el que ya les mostró VOX y que seguiremos haciendo registrando enmiendas para ayudas a la emancipación de los jóvenes cuya prioridad es el empleo y la vivienda. Como hemos querido todos".

Ha criticado que lo que hace el Gobierno PP-Cs es "duplicar" estructuras "dejándose en esa misma estructura duplicada el dinero que debería llegar a su fin último".

En cuanto a Educación, del programa de actividades educativas para escolares 2022-2023, ha comentado: "Desde VOX no pueden consentir que a nuestros niños de seis años se le haga reflexionar personal y colectivamente sobre género y roles de género, o tengan que analizar el binomio Sexo/género". "Ya les digo --ha añadido-- que o desaparecen todos estos programas de adoctrinamientos a nuestros niño de ideología de género o no tendrán nuestro apoyo".

En el área de Deporte, "si algo adolece en este Área --según Rouco-- que roza mis peores pensamientos es el Convenio con el Miralbueno el Olivar, en el que después de haberle comprado los terrenos por 5 millones de euros y una permuta, acabado de pagar en el 2018, ahora renunciamos a nuestras propias instalaciones para que el Oliver invierta 1.800.000 euros en diez años prorrogables por otros diez pero mientras el Ayuntamiento le va a pagar 4.370.000 durante esos diez años".

"Pero, además, no le pagamos al Olivar -ha continuado-- sino que vulnerando la cláusula séptima del convenio esa cantidad se la estamos abonando a dos mercantiles que son BBVA y Veolia. Cláusula séptima por la que se prohíbe expresamente al Olivar que cede a terceros su posición jurídica dimanante del convenio. Vamos a tener mucho trabajo con este tema y le aseguro que llegaremos hasta el final".

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Tras lanzar la pregunta retórica de por qué lo dice en esta comisión y no en la de Urbanismo que es la que hizo el convenio ha respondido que "porque todo empezó en el área de la señora García de instalaciones deportivas que es quién de oficio inició este expediente tan dudoso, turbio, complejo, o como quiera llamarlo. Pero que desde luego no lo vamos a dejar".

Para Rouco, Igualdad es "lo más ideologizado de este Ayuntamiento". "Tanto que se creó una partida de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, para gastos de alquiler o pago de hipoteca, compatibles con cualquier otra ayuda del mismo tipo dada por cualquier otra institución, y por supuesto sin haber seguimiento de la denuncia. Es decir, que pueden ser absueltas sus parejas, o incluso condenadas ellas, pero eso a la concejal de Igualdad le da igual".

De la partida de cooperación al desarrollo ha comentado que "nadie sabe dónde acaba y cómo el dinero en su destino final". "Con la que está cayendo en España en general y en Zaragoza en particular, mientras tengamos asentamientos chabolistas y casas apuntaladas, mientras veamos crecer las colas del hambre, esta partida deberá ser minorada", ha apremiado.