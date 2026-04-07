Rouco (Vox) cree que la concertación del Bachillerato "llega tres años tarde" por las "excusas" del PP

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Vox Carmen Rouco ha afirmado este martes que la concertación del Bachillerato, que ha anunciado la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, para el curso próximo "llega tres años tarde" por la "excusas" del PP.

Ha ofrecido una rueda de prensa ha celebrado la decisión anunciada por Hernández, que comenzará por primer curso de Bachillerato y beneficiará inicialmente a 1.900 familias: "Por fin el Gobierno de Aragón cumple con las familias".

Rouco ha recalcado que Vox, "desde el primer momento" de la legislatura pasada dejó claro su "compromiso y disposición" a concertar todo el ciclo de Bachillerato, tanto primero como segundo, pero la respuesta del PP durante la legislatura anterior era que "no había dinero y no sabían cómo financiarlo" mientras destinaba 33 millones de euros a la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático.

También ha dicho que Hernández, en una visita al Colegio 'Las Viñas' de Teruel, en 2025, condicionó la concertación del Bachillerato a que hubiera presupuestos en 2026 "y ahora no manifiestan ninguna alusión" al mismo, lo que "no es serio", asegurando que la consejera "mintió".

"Lo que ayer era imposible ahora será una realidad por arte de magia", ha continuado Carmen Rouco, para quien el Gobierno de Jorge Azcón "mintió y perjudicó a las familias para tratar de chantajear a Vox para aprobar los presupuestos", pero "no les ha salido bien la jugada porque los aragoneses quieren el doble de Vox.