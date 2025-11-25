Rouco (Vox) pide la dimisión de la directora del IAM por "silenciar los datos" del origen de los agresores sexuales

Los diputados de Vox Carmen Rouco y Juan Vidal a las puertas del Centro de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Sexual (CAIVIS). - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de VOX, Carmen Rouco, ha pedido este martes la dimisión de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Fe Antoñanzas, por "silenciar los datos" del origen nacional de los agresores sexuales.

En declaraciones a los medios de comunicación, a las puertas del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS), en Zaragoza, Rouco ha preguntado "¿cómo vamos a identificar a los agresores?".

"La señora Antoñanzas nos ha dicho que 240 mujeres se han acercado a estos centros en el último año. ¿Y quiénes han sido los agresores de estas 240 mujeres? También nos ha dicho que ha habido 340 órdenes de alejamiento y nosotros volvemos a preguntar, ¿y quiénes han sido esos 340 agresores?".

La parlamentaria de Vox ha tildado de "delirante" que las medidas que proponga Antoñanzas sean "que hagan 'escape room' las víctimas en estos centros o que nuestros jóvenes se comporten de una forma mejor en las fiestas locales". A su juicio, con medidas como organizar exposiciones, crear bibliotecas y "estructuras", no se va "a la raíz del problema".

Rouco ha expresado que los datos del Consejo General del Poder Judicial y del Observatorio de la Violencia de Género indican que "los extranjeros están delinquiendo cuatro y cinco veces más al trimestre que los españoles en agresiones sexuales".

De esta forma, ha rechazado "el silencio atroz" de Antoñanzas, cuestionando: "¿Cómo vamos a trabajar en unos perfiles de agresores si no sabemos quiénes son?".

La diputada de Vox ha sido tajante sobre "todas estas culturas, que se han integrado aquí, que no las quiero llamar culturas: Cuando se denigra a la mujer, cuando te obligan a llevar cárceles de tela, cuando la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados hasta con niñas se hacen ya como si fuera una normalidad, habrá que atajar estas agresiones sexuales, físicas y psíquicas para las mujeres de Aragón".

"Para saber quiénes son las víctimas, lo primero que tenemos que saber es quiénes son los agresores, cuál es su perfil reiterado y, además, era el pacto que teníamos en el Gobierno de Aragón".

Carmen Rouco ha exigido que todas las partidas presupuestarias de este área se destinen a las víctimas, ha recordado que "siempre" ha habido casas de acogida para víctimas de la violencia de género y ha manifestado su apoyo a todas las mujeres que han sido agredidas sexualmente, reclamando "que desaparezcan todos estos sujetos que agreden a las mujeres".

"Nunca nos hemos negado a que haya una atención, claro que no, lo que queremos es que los recursos no se pierdan en estructuras, en exposiciones, en charlas y en bibliotecas que nada hacen para que la mujer viva con más libertad y más tranquilidad y sobre todo más seguridad porque lo que estamos viendo ahora no lo habíamos visto nunca y de eso el Gobierno de Aragón calla".