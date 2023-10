Rudi (PP): "En democracia no todo vale para ser investido presidente del Gobierno"

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, ha subrayado este martes, dirigiéndose a la bancada socialista, que "en democracia no todo vale para ser investido presidente del Gobierno" y ha criticado el "poco respeto" que tiene el Ejecutivo en funciones y los presidentes autonómicos del PSOE al negarse a asistir al debate de la Comisión General de Comunidades Autónomas, que se celebrará el próximo jueves.

"A ustedes no les viene bien que se hable de amnistía y del precio que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez", ha expresado Rudi en el debate de una moción aprobada en el Pleno del Senado en la que ha defendido la Constitución como "el único marco posible para la igualdad de todos los españoles y para la convivencia democrática en libertad", ha informado el Grupo Popular en la Cámara Alta.

La expresidenta aragonesa ha señalado que la Cámara Alta no puede estar ajena al debate de un asunto que "preocupa y está presente en el día a día de los españoles", en referencia a la amnistía. En este sentido, ha apuntado que "hace unos años esta moción hubiera sido innecesaria porque los grandes partidos eran firmes en la defensa de los principios constitucionales". "Algunos seguimos siéndolo; otros, no", ha diferenciado.

Ha recordado también que hasta "ilustres dirigentes" del PSOE, como el expresidente Felipe González, se han mostrado en contra de la amnistía, a pesar de que en este partido "se empeñen en retorcer la realidad".

EL POPULISMO HA DEBILITADO AL PSOE

En este contexto, Rudi ha pedido a los representantes socialistas que "no se contagien más de las prácticas populistas de aquellos que querían romper el candado de la Constitución del 78, que no se contagien de quienes quieren debilitar a España y no claudiquen ante las minorías radicales".

Asimismo, la senadora del PP ha asegurado que el 15M fue un movimiento "populista" que perseguía "erosionar la democracia representativa" y consiguió debilitar al PSOE. A ello ha sumado que la posterior moción de censura --"constitucional y legal", ha reconocido-- "colocó directamente a la extrema izquierda en el Gobierno de Sánchez".

En su opinión, desde entonces, "los pagos de esa hipoteca se van acrecentando" y, si bien antes Pedro Sánchez "decía abiertamente que los inductores del referéndum ilegal de 2017 habían cometido un delito de rebelión", ahora "está dispuesto a hacerlo todo", ha considerado.

La amnistía, en sus palabras, "es una imposición por una necesidad, la de los siete votos que necesita Sánchez para volver a ser investido presidente de España".

ESTADO DE DERECHO SIN PRIVILEGIOS

Rudi ha subrayado que el funcionamiento de un sistema democrático se basa en el principio de legalidad y en la separación de poderes, así que "si se aprobase una ley de amnistía, ambos se verán severamente dañados".

En ese sentido, ha remarcado que el PP "sigue estando en la defensa del Estado de derecho sin privilegios y siempre con respeto a los tribunales y al texto constitucional".

En este punto, se ha dirigido al senador de Junts, Josep Lluís Cleries, a quien ha reiterado que la defensa de la libertad y la igualdad de los populares engloba a todos los españoles, incluidos los catalanes, "sean o no nacionalistas". "El problema es que ustedes sólo defienden a una parte de Cataluña: los nacionalistas e independentistas", ha afirmado.

"Decir que los acontecimientos ocurridos en Cataluña en octubre del 2017 no fueron delito sería como decir que España no gozaba de democracia plena y desde el PP no lo asumimos", ha recalcado.

Por último, la senadora del PP por Zaragoza ha recordado que ERC, Junts y la CUP no pasaron del 25 por ciento de los votos en las pasadas elecciones generales.