Las rutas de las iglesias históricas de Zaragoza comienza una nueva temporada

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ruta de las iglesias históricas de Zaragoza comienza una nueva temporada con las entradas para las visitas nocturnas de los próximos meses disponibles a través de las plataformas oficiales de las Catedrales de la ciudad y Alma Mater Museum y la programación prevista para todo el último trimestre del año.

Esta iniciativa, consolidada como una de las experiencias culturales más singulares de la capital aragonesa, ofrece un valor añadido que va mucho más allá de la visita patrimonial, ha informado el Gobierno autonómico.

Durante los recorridos, los participantes no solo descubren el interior de algunos de los templos más emblemáticos, como las catedrales y las iglesias históricas, sino que también disfrutan de elementos exclusivos que convierten cada cita en una experiencia única.

Las visitas nocturnas se articulan en dos recorridos diferentes. Por un lado, la ruta 'El Pilar y La Seo' ofrece un acceso exclusivo a las dos catedrales de Zaragoza, que se abren en horario nocturno y sin aglomeraciones para mostrar su riqueza patrimonial a través de un recorrido guiado de dos horas.

Por otro, la ruta 'San Gil Abad y La Magdalena' permite descubrir bajo la luz de la luna dos joyas del mudéjar zaragozano, invitando a sumergirse en la historia de dos de los templos más antiguos e icónicos de la ciudad.

Actuaciones musicales en directo, acceso a espacios habitualmente cerrados al público como torres y almenas, y la posibilidad de recorrer estos enclaves con guías especializados que aportan un relato cercano y enriquecedor son algunos de los atractivos de estas rutas.

El relanzamiento de la venta de las entradas refuerza la apuesta del Gobierno de Aragón por la promoción del patrimonio cultural y religioso como motor de atracción turística.

Con la venta de entradas ya abierta, el programa se consolida como un recurso de calidad que combina historia, patrimonio y cultura en "un marco monumental excepcional".