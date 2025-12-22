Sabés (PSOE) dice que "Azcón abandona el medio rural porque allí no hay negocio para sus amigos"

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés. - PSOE

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Sabés, ha asegurado que Jorge Azcón no puede ser candidato a la Presidencia de Aragón porque desconoce la realidad del medio rural y, en este sentido ha criticado su "nula agenda rural". Ha añadido que "Azcón se ha olvidado de ese medio rural porque sabe que allí no hay negocio para sus amigos, para quienes quieren sacar negocio de la sanidad o educación públicas".

"En los últimos tres meses, Azcón ha estado más fuera de Aragón que escuchando a los vecinos de los pueblos", ha apostillado. Desde el 1 de septiembre hasta hoy han pasado más de 110 días y, como ha dicho Sabés, frente a los 9 días de Azcón para algún acto en algún pueblo aragonés fuera de Zaragoza, ha estado 23 fuera de Aragón: en Madrid, en Barcelona, en Bruselas y en Estados Unidos.

"Cuando Jorge Azcón está en esta comunidad autónoma donde se encuentra cómodo es en los negocios VIP de sus amigos, en sus hoteles, en sus restaurantes", ha opinado. Ha argumentado lo siguiente: "Digo esto a las vísperas de una campaña electoral a la que Azcón nos ha llevado a todos los aragoneses por su propio interés partidista, por su agenda y por la agenda de Feijóo".

Para el portavoz socialista, el jefe del Ejecutivo autonómico "vive en una burbuja, fuera del Aragón real con quien nos identificamos los socialistas. Nuestro compromiso es estar con ellos, atenderlos y defender los servicios públicos que lleguen a toda la ciudadanía".

Sabés ha subrayado que Pilar Alegría, la candidata socialista, desde que anunció que lo sería ha estado en más de 60 pueblos aragoneses, con los vecinos, atendiendo sus reivindicaciones y escuchándolos.