Sabés (PSOE): Mazón "se va como vino: mintiendo, culpando a los demás y sin asumir sus negligencias"

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Sabés, ha valorado que "la dimisión de Mazón ha llegado tarde y es claramente insuficiente porque, entre otras cosas, no asume responsabilidades". "Mazón se va como vino: mintiendo culpando de todo a los demás y sin asumir sus negligencias", ha añadido.

Para el diputado, "el problema de fondo no es Mazón; el problema de fondo son los gobiernos del PP y de VOX en las comunidades autónomas donde gobiernan porque niegan todo, fomentan recortes y privatizaciones y generan víctimas de todo tipo".

Ha añadido el portavoz socialista que, si bien celebra la dimisión de Mazón, "la solución que plantea el presidente valenciano "es un auténtico fraude; la Comunidad Valenciana no puede perder dos años más de tiempo en una prórroga estéril y vergonzosa".

Sabés ha considerado que PP y Vox no pueden robar a las valencianas y valencianos el derecho a decidir su futuro y a cambiar de rumbo: "Lo que se necesita ya son elecciones en la Comunidad Valenciana y antes o después la ciudadanía podrán decidir y acabar con esta etapa negra".