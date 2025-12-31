Sabés (PSOE) responde a Azcón que "frente al modelo de las dos derechas, el PSOE apuesta por los derechos"

Archivo - Fernando Sabés es el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón. - PSOE - Archivo
ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha planteado este miércoles que "frente al modelo de las dos derechas, el PSOE apuesta por un proyecto de derechos". Así lo ha dicho al valorar el discurso de fin de año del presidente aragonés, Jorge Azcón.
"Jorge Azcón ha demostrado una vez más que conoce muy poco a Aragón, pues cuando va al pueblo más pequeño de Teruel no pregunta cuántos días tarda su médico de cabecera en poder atender a esos usuarios, como también sucede en el ámbito urbano", ha dicho.
Ha criticado "el abandono de Azcón de los servicios públicos: Llevamos dos años y medio con un gobierno de Jorge Azcón en el que cada día se tarda más en asistir a los usuarios en materia sanitaria, que tenemos cada vez más problemas para garantizar una educación pública de calidad, ante la falta de maestros y la falta también de auxiliares, o los problemas muy serios en materia de vivienda".