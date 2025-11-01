Sale a licitación el nuevo proyecto del pabellón de San Juan con tramitación de urgencia

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado sacar a licitación el proyecto del nuevo pabellón de San Juan de Mozarrifar, donde también se encuentra el Centro de Convivencia de Mayores y la ludoteca, mediante una tramitación de urgencia dado su interés público tras el abandono de la obra por parte de la empresa adjudicataria.

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha recordado que, a comienzos de año, el Gobierno aprobó la resolución del contrato con la empresa, que en su día abandonó el proyecto sin finalizar los trabajos, provocando un "grave perjuicio" para el Ayuntamiento y para los vecinos del barrio rural.

El proyecto, redactado el pasado mes de mayo por el estudio MSM Arquitectura y Urbanismo y supervisado por la Unidad de gestión de Proyectos de la Dirección de Arquitectura Municipal, fue sometido a información pública tras su anuncio en el Boletín Oficial de Aragón. Ahora el Gobierno ha aprobado sacarlo a licitación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente con un presupuesto de 889.982 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de siete meses.

"Hemos actuado con rapidez para ofrecer a los vecinos de San Juan los equipamientos prometidos, pese a la larga lista de complicaciones que nos encontramos. Conseguimos desatascar el proyecto y pronto será una realidad", comenta la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa.

Espinosa ha recordado que el Gobierno impulsó a tiempo esta inversión, demandada por los vecinos del barrio rural, y el pabellón fue adjudicado en noviembre de 2022 a la UTE IDESER OSEPSA por un importe de 640.285 euros (IVA Incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses.

El contrato fue formalizado el 21 de diciembre de 2022, formalizándose el acta de replanteo en enero de 2023, por lo que el pabellón debía estar terminado en septiembre de 2023. Sin embargo, llegada la fecha, la Oficina de Proyectos de Arquitectura del Ayuntamiento constató que en la obra no había maquinaria ni personal trabajando, sin que la propia empresa hubiera comunicado formalmente la paralización ni suspensión de la misma.

Tras la comunicación a la UTE y un periodo de alegaciones, las obras continuaron paralizadas hasta que en marzo de 2024 la UTE solicitó una ampliación del plazo de las obras de 7 meses, que según el Servicio de Contratista, llevaba aparejada una penalidad que la UTE no aceptó.

Así las cosas, y ante el incumplimiento total del plazo de ejecución de las obras, de la prórroga concedida y de la oposición a las penalidades, el Gobierno procedió, a comienzos de año, a iniciar los trámites para la resolución del contrato, con el objetivo de sacar de nuevo la licitación para la continuación de las obras pendientes y atender así las necesidades de los vecinos, cumpliendo un compromiso de Gobierno con los barrios rurales.

La empresa sobrepasó todos los plazos posibles y sólo cabía la resolución del contrato no sólo por incumplimiento del plazo total, establecido por ley, sino también y, principalmente, por incumplimiento de la obligación principal del contrato, que es ejecutar la obra "que dejó paralizada completamente y está en una situación de abandono", indicó, en su día, Espinosa.

"La paralización de la obra fue totalmente ajena al Ayuntamiento y provocó un gran perjuicio, ya que el abandono no sólo supusola pérdida de dinero, sino también de todo el trabajo realizado por el personal municipal, que tuvo que comenzar de nuevo e iniciar los trámites para una nueva adjudicación", destaca la concejal.

PABELLÓN MULTIUOSOS

El pabellón polivalente, que fue construido en el patio de las antiguas escuelas en 1980, tiene una superficie de 264 metros cuadrados.

Se trata de un equipamiento situado en el centro del barrio, que se encontraba cerrado y sin uso por no cumplir con la normativa de seguridad. Con estas obras, se quiere recuperar este equipamiento para la realización de actividades, como verbenas, fiestas, jota, yoga, entre otras.

En concreto, la actuación consiste en mejorar notablemente sus condiciones de seguridad, sustituyendo la cubierta de fibrocemento y modificando los accesos para facilitar una evacuación rápida en caso de una emergencia.

Además, se crearán nuevos aseos ya que los actuales son insuficientes cuando se acogen actos más multitudinarios, y se instalará una nueva barra de bar. Además, se instalación un sistema de climatización y se renovará la fontanería y la prevención de incendios.

MEJORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIAS DE MAYORES Y LUDOTECA

En la misma actuación, se intervendrá también en el edificio municipal conocido como las antiguas escuelas, donde se ubica actualmente el Centro de Convivencias de Mayores. Para comunicar las dos plantas, se instalará un ascensor con el que se mejorará la accesibilidad de los usuarios.

Además está previsto comunicar los dos edificios mediante un pasillo que conecte el vestíbulo del edificio con la sala polivalente del pabellón y adecuar un espacio donde se ubicará la nueva ludoteca. Por último, en ambos edificios se renovará la instalación de electricidad.