Sánchez Quero anuncia que la DPZ utilizará su remanente de tesorería para extender la banda ancha

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado que la institución utilizará su remanente de tesorería para llevar la banda ancha a todas las localidades zaragozanas.

"Extender la banda ancha a toda la provincia cuesta unos 20 millones de euros y la Diputación de Zaragoza pagará todo lo que no asuman el Estado y el Gobierno de Aragón", se ha comprometido Sánchez

Quero. "Para eso contamos con nuestro presupuesto ordinario, pero también con los 54 millones de euros que acumulamos como remanente de tesorería y que por fin vamos a poder utilizar".

El presidente ha reclamado al Gobierno central que vuelva a convocar "cuanto antes" las ayudas estatales para el Programa de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) después de que el concurso convocado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya quedado desierto en las tres provincias aragonesas. No obstante, también ha recordado que esas subvenciones destinaban a Zaragoza, Huesca y Teruel unos 4 millones de euros, una cantidad "importante" pero que "no resuelve" el problema.

Según los datos del Ministerio, actualmente en la provincia de Zaragoza hay 191 núcleos de población situados en zonas blancas (aquellas en las que no hay cobertura de banda ancha y tampoco está previsto que la haya en los tres próximos años) o en zonas grises (aquellas en las que hay una cobertura deficiente proporcionada por un solo operador y a una velocidad inferior a los 100 megas).

20 MILLONES DE EUROS

Llevar la banda ancha a todos esos núcleos de población costará en torno a 20 millones de euros, una cantidad a la que habrá que restar el montante que asuman el Estado y el Gobierno de Aragón pero que sigue siendo muy importante para la capacidad económica de la DPZ.

"Solo con nuestro presupuesto ordinario sería muy difícil financiarla, pero el Ministerio de Hacienda ha anunciado que nos va a autorizar a disponer de nuestros remanentes y desde luego para el actual equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza la banda ancha va a ser una prioridad absoluta a la hora de determinar a qué destinamos esos 54 millones de euros", ha explicado Sánchez Quero.

Además, el presidente ha urgido al Gobierno central a completar "lo antes posible" el nuevo proceso de adjudicación de las ayudas del PEBA. "No podemos subvencionar la extensión de la banda ancha en áreas de la provincia que ya cuentan con ayudas de otras administraciones, así que no podremos actuar hasta que sepamos cuáles son las zonas a las que no va a llegar ninguna institución", ha

recordado Sánchez Quero, quien también ha subrayado que la DPZ extenderá la banda ancha a través de la fibra óptica.

"Para hablar de banda ancha hay que garantizar una velocidad de 30 megas, pero utilizando la fibra daremos una velocidad muy superior", ha apostillado.