Sánchez Quero busca vías de colaboración con la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, se reúne con la junta directiva de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido este miércoles con la junta directiva de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, encabezada por su presidente, Carmelo Artiaga, con quienes ha estudiado nuevas vías de colaboración entre ambas entidades.

El encuentro ha servido también para volver a mostrar "el apoyo decidido" de la institución provincial a la declaración de la jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha informado la DPZ.

"La jota es una de las principales señas de identidad de nuestra tierra y en la Diputación de Zaragoza siempre la hemos apoyado", ha apuntado Sánchez Quero, quien ha recordado la colaboración de la institución con la película que le dedicó el "genial" director de cine Carlos Saura.

La DPZ también contribuyó al libro editado recientemente por Heraldo de Aragón y sigue respaldando a la Academia en su labor "impagable" de reinvidicación y dignificación de una música "tan especial para los aragoneses", ha añadido, confiando en que "muy pronto se vea recompensada con la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Creada en el año 2017, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón se compone en la actualidad de más de 750 académicos, entre los que también se incluyen representantes de la comunidad aragonesa en el exterior.

Según sus cálculos, las diferentes facetas del mundo del folclore y la jota abarcan un total de 320 grupos y 150 escuelas, lo que se traduce en un número de 4.000 actuaciones anuales, un colectivo de estimado en 80.000 personas vinculadas a este mundo y un público potencial de dos millones.

Uno de los principales objetivos de la Academia es el reconocimiento de la jota aragonesa por parte de la Unesco mediante la inclusión de esta música en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural lnmaterial de la Humanidad.