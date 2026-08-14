Sánchez Quero critica la falta de medios en la Sierra de Algairén: "Aragón no está preparado contra el fuego"

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) visita el Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de la Sierra de Algairén. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha criticado este viernes la "falta de medios" para atajar el incendio forestal declarado esta tarde en la Sierra de Algairén, entre los municipios de Almonacid de la Sierra y Alpartir, "antes de que se descontrolara definitivamente", lo que demuestra, a su juicio, que "Aragón no está preparado para luchar contra el fuego".

Sánchez Quero ha visitado esta tarde el Puesto de Mando Avanzado del incendio, donde ha afirmado que "no puede ser que porque tengamos un gran incendio en Riglos no haya habido medios aéreos y terrestres para dar respuesta a otro incendio en la Sierra de Algairén".

Así, ha lamentado que, pese a los avisos que se están recibiendo desde hace unos años, el Gobierno aragonés "no ha sido capaz de montar un operativo a la altura del enorme reto al que nos enfrentamos". A ello ha sumado que, este mismo viernes, se han iniciado otros fuegos en la provincia a los que se ha tenido que responder "con los Bomberos de la Diputación de Zaragoza y poco más".

"Ahora hay que pensar en controlar los incendios cuanto antes, pero cuando esto pase el Gobierno de Aragón tiene que hacer una reflexión muy seria sobre el presupuesto totalmente insuficiente que destina a luchar contra los incendios y sobre en la necesidad de crear un ente que ponga todos los medios disponibles bajo un mando único y que esté preparado para luchar contra los incendios de sexta generación", ha reclamado el presidente ofreciendo "la total colaboración de la Diputación de Zaragoza" en ese proceso.

"No podemos esperar al próximo verano, el señor Azcón tiene que dejar de hipotecarse con VOX y reaccionar de una vez a la emergencia climática", ha insistido.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza y bomberos voluntarios de las agrupaciones de Zuera y Borja trabajan desde primera hora de la tarde en el operativo de extinción del incendio de Almonacid de la Sierra. En total se han movilizado más de una veintena de efectivos con siete autobombas forestales, un camión nodriza y varios vehículos ligeros.