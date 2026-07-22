Sánchez Quero: "Para el Pilar vamos a tener toros y vamos a tener vaquillas" tras el aval judicial

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, durante su comparecencia para valorar la decisión del TSJA que desbloquea la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado este miércoles, 22 de julio, que "para el Pilar vamos a tener toros y vamos a tener vaquillas". después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya estimado las medidas cautelares solicitadas por la institución provincial y permita reactivar el proceso de adjudicación de la gestión de la plaza de toros de La Misericordia.

La resolución supone un giro en el conflicto judicial que mantenía en el aire la celebración de la Feria del Pilar, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) anulara por segunda vez el pliego de licitación a raíz de los recursos presentados por las empresas Nautalia y Tauroemoción, al considerar que el contrato debía tramitarse como una concesión de servicios y no como un arrendamiento patrimonial.

Sánchez Quero ha comparecido en el aula cultural del coso de La Misericordia, poco antes del inicio de la manifestación convocada bajo el lema 'Zaragoza quiere toros', para valorar la decisión judicial y anunciar que ya ha firmado la providencia para convocar la mesa de contratación y agilizar al máximo la adjudicación.

"Como el tiempo apremia, acabo de firmar una providencia para que a lo largo de la mañana se convoque la mesa de contratación. Si administrativamente es posible, intentaremos adjudicar hoy mismo; si no, el lunes al mediodía la Diputación habrá resuelto el proceso y tendremos empresa adjudicataria trabajando para que en el Pilar haya toros y haya vaquillas", ha afirmado.

El presidente ha recordado que la Diputación, propietaria de la plaza desde 1858, es la institución encargada de organizar los festejos taurinos en Zaragoza, aunque las competencias en materia taurina correspondan al Ayuntamiento.

SÁNCHEZ QUERO DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

Durante su intervención, el presidente provincial ha reivindicado que la DPZ "se ha dejado la piel" para garantizar la celebración de la feria y ha defendido que la institución ha actuado "impecablemente" durante todo el procedimiento administrativo.

"Si no hubiera habido toros para el Pilar no habría sido porque la Diputación hubiera hecho mal las cosas. Las ha hecho impecablemente desde el punto de vista jurídico. Si no hubiera habido todos habría sido única y exclusivamente por el rosario de recursos presentados por Nautalia y Tauroemoción", ha manifestado.

En este sentido, ha acusado a ambas empresas de haber actuado "de mala fe" con el único propósito de paralizar la licitación. Como ejemplo, ha señalado que Nautalia explota actualmente la plaza de toros de Valencia mediante un contrato, según ha dicho, de características similares al impulsado por la Diputación zaragozana.

Asimismo, ha criticado que Tauroemoción mantuviera el recurso contra los pliegos mientras concurría al concurso para optar a la gestión de la plaza. "Presentó un recurso y, al mismo tiempo, presentó oferta para quedarse con la plaza. Si hubiera sido la única empresa, habría retirado el recurso y hoy tendría la gestión", ha sostenido.

ACUSA A ANOET Y AL PP DE ALIMENTAR LA POLÉMICA

Sánchez Quero ha ido más allá al asegurar que, "a su juicio", detrás de todo el proceso ha estado la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), a la que ha atribuido un intento de boicot para que ningún empresario concurriera a la licitación.

En este punto, ha dirigido sus críticas al Partido Popular, al que ha acusado de politizar el conflicto y de respaldar a las empresas recurrentes. En concreto, ha pedido al presidente provincial del PP, Ramón Celma, que "se informe del proceso", "deje de mentir" y apoye a la Diputación para garantizar la celebración de la feria.

"El equipo de Gobierno no es antitaurino. Nos hemos dejado la piel para que haya toros y vaquillas en Zaragoza. En política no vale todo", ha señalado, al tiempo que ha reprochado algunas declaraciones realizadas en las últimas semanas por responsables del PP y por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Por otro lado, el presidente provincial ha defendido la asistencia de la Diputación de Zaragoza a la manifestación convocada por las peñas taurinas, aunque finalmente la institución decidió no acudir oficialmente tras recibir una carta en la que se le solicitaba que no participara para evitar una mayor confrontación.

EL PROCESO ENTRA EN SU FASE DEFINITIVA

El conflicto comenzó tras la anulación del primer pliego de licitación, que incluía requisitos sobre la calidad de la programación taurina, descuentos para determinados colectivos y compromisos sobre festejos populares. El TACPA entendió entonces que esas condiciones no podían incorporarse a un contrato de arrendamiento patrimonial. La Diputación elaboró un segundo pliego eliminando esos requisitos y limitando la adjudicación al criterio económico, pero el tribunal volvió a anularlo al considerar que la naturaleza jurídica del contrato seguía siendo incorrecta.

La concesión de las medidas cautelares por parte del TSJA permite ahora continuar provisionalmente con la licitación mientras se resuelve el fondo del litigio, desbloqueando así un procedimiento al que se han presentado nueve ofertas.

Sánchez Quero ha insistido en que todavía cabe recurso contra el auto judicial en un plazo de cinco días, aunque ha confiado en que ninguna de las partes vuelva a recurrir para no poner en riesgo la celebración de la Feria del Pilar. "Ahora lo que toca es adjudicar la plaza y dejar trabajar a la empresa para que los zaragozanos puedan disfrutar de los toros y de los festejos populares este mes de octubre", ha concluido.

LA MANIFESTACIÓN RECLAMA UNA SOLUCIÓN PARA GARANTIZAR LA FERIA

La comparecencia de Sánchez Quero ha dado paso a la manifestación convocada bajo el lema 'Zaragoza quiere toros', en la que han participado alrededor de un centenar de aficionados, profesionales y representantes de peñas taurinas para reclamar una solución que garantice la celebración de la Feria del Pilar.

Los asistentes han salido desde las inmediaciones de la plaza de toros de La Misericordia portando una gran pancarta con el mensaje 'Feria taurina ¡Solución ya!', defendiendo la continuidad de los festejos taurinos en Zaragoza, en este contexto marcado por la incertidumbre generada por los recursos judiciales presentados contra el procedimiento de adjudicación de la gestión del coso.