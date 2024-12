Sánchez Quero (PSOE) cree que tanto Alegría como Villagrasa tienen "buenos discursos" y se declara "imparcial"

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-Zaragoza y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha considerado que "tienen buenos discursos" los dos candidatos a la secretaría general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría y Daría Villagrasa, y dado su cargo orgánico en el Partido Socialista se ha declarado "imparcial", si bien ha dejado claro que tienen su propia opinión.

Para Juan Antonio Sánchez Quero, tanto la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, como el viceportavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, "son gente preparada y tienen buenos discursos".

"Me agrada --ha reconocido-- que ambos digan que quieren llegar a entendimientos y lo importante no es la lucha, sino ponernos de acuerdo y quien sea elegido en las primarias por los afiliados salir unidos con el objetivo claro de combatir al PP y volver a gobernar las instituciones que no deberíamos haber abandonado y seguro que se pondrán a trabajar todos juntos".

En rueda de prensa, previo a la celebración del pleno de la DPZ, Sánchez Quero ha explicado que en democracia las diferencias se dirimen votando y se ha mostrado convencido de que al día siguiente de las primarias el PSOE en Aragón "saldrá con el 9,99 por ciento del apoyo para trabajar juntos porque el adversario no está dentro sino que es el PP, VOX y el reto de partidos que compiten en las elecciones".

PREDILECTO

Ha rehusado expresar su apoyo a uno de los dos candidatos porque como secretario general de los socialistas de Zaragoza "todos son buenos" y tras recordar que cada uno de los afiliados se puede presentar" a las primarias ha reiterado: "flaco favor haría si me decantara por uno u otro".

Aunque el secretario general del PSOE en Huesca, Fernando Sabés, se ha mostrado claramente a favor de la candidata Pilar Alegría, Sánchez Quero ha preferido no imitarlo.

"He escuchado a los dos candidatos", ha recalado, para añadir que Darío Villagrasa en la presentación de su candidatura dijo: "Vengo sin mochilas, libre de equipaje. Quiero edificar un tiempo nuevo" para a continuación explicar su proyecto.

"Flaco favor le podría hacer a Darío Villagrasa cuando dice que quiere presentarse sin etiquetas por que si me decanto se diría que está apoyado por el aparato. Tengo mi opinión y me mantendré imparcial", ha zanjado.

SU RENUNCIA

Respecto a su renuncia a concurrir en estas primarias, Sánchez Quero ha argumentado que tras una "reflexión profunda" ha tomado esta decisión porque si daba el paso con 65 años que tiene en la actualidad, serían 4 años más como secretario general más los que restan para ser candidato al Gobierno de Aragón en las elecciones de 2031, que para entonces tendría 7 años más hasta llegar a los 72 años de edad, ha calculado.

"Lo he reflexionado y tenía ganas de presentarme y me lo pedían los compañeros, pero entiendo que había que abrir una nueva etapa y que gente más joven tirara para adelante y si me presentaba los taponaba y en ese sentido tomé la decisión más acertada", ha considerado.