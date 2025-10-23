Sancho (PSOE) exige al PP que "deje de mentir": "No se van a suprimir las paradas de nuestros pueblos"

TERUEL 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por la provincia de Teruel en el Congreso, Herminio Sancho, ha insistido en que, "ante la continua repetición de mentiras por parte del Partido Popular", el Gobierno de España "garantiza que no se va a suprimir ninguna parada de transporte público en nuestros pueblos".

"Ya vale de querer convertir una mentira en una verdad y en una amenaza", ha subrayado destacando que en la tramitación de esta ley, "de nuevo", el PP se ha negado a asumir sus responsabilidades y "boicoteado" la posibilidad de negociación alguna desde los gobiernos autonómicos.

"Me pregunto cómo se sentirán los parlamentarios del PP cuando su partido les dice que no colaboren en las leyes y que tumben cualquier ley que el Gobierno de España trae el Congreso por buena que sea para la gente", ha dicho Sancho asegurando el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez no solo va asumir todo el coste del despliegue de la norma, sino que, además, seguirá atendiendo todas la paradas intraautonómicas "pese a no ser de su competencia".

Sancho ha defendido que la Ley de Movilidad Sostenible que, en su conjunto, es una norma "necesaria, buena para todos los turolenses y todos los españoles" y responde a una "exigencia" de la Unión Europea que persigue ordenar el transporte público de acuerdo a las competencias de cada institución, mejorando frecuencias y horarios, de modo que las comunidades autónomas se ocupen de las líneas capilares hacia los grandes nodos de comunicación del Estado.

El diputado turolense en el Congreso ha recalcado que el Ministerio "nunca dio por cerrados los borradores que trasladó y mantuvo en todo momento una oferta negociadora con el Gobierno de Aragón que fueron desechadas "en busca únicamente del enfrentamiento institucional".

Las comunidades autónomas tenían de plazo hasta el 15 de septiembre para decidir si aceptaban la oferta para gestionar ellas mismas las rutas intraautonómicas de autobús con una financiación de 40 millones extraordinarios, pero ante la "negativa a negociar" y el "bloqueo" de los gobiernos autonómicos del PP, incluido el de Aragón, ya anunció que seguirá prestando, a través de concesiones de la Administración General del Estado, todos los servicios de las rutas.

Sancho ha espetado al PP: "No sigan confundiendo: no hay ningún cambio por parte del Ministerio de Transportes, que garantizará el mantenimiento de todas las paradas de las líneas de autobuses interurbanas para que ningún ciudadano pierda sus actuales oportunidades de viaje, aun sin existir los necesarios acuerdos con los gobiernos autonómicos, que buscaban mejorar el actual servicio y avanzar en la descentralización".