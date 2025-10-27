Sanidad asegura que han creado 26 puestos de Enfermería y 16 de TCAE en el Hospital San Jorge de Huesca

Archivo - Un hombre protegido con mascarilla camina por la zona exterior perteneciente al Hospital San Jorge en Huesca durante el cuarto día laboral en el estado de alarma en el país por el coronavirus, en Huesca, Aragón (España), a 19 de marzo de 2020. - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

HUESCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han respondido este lunes al PSOE y han asegurado que, en esta legislatura, han propiciado el crecimiento de la plantilla del Hospital San Jorge de Huesca, a la que han dado "estabilidad y fijeza" con la creación de 26 puestos de Enfermería y 16 de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en todo el centro.

Así han contestado al portavoz sanitario de los socialistas, Ivan Carpi, quien ha exigido el cese del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y ha advertido de un recorte en tres enfermeras y tres TCAE en el Servicio de Urgencias del hospital altoaragonés.

Desde la Consejería, han apuntado que se trata de plazas eventuales correspondientes a contratos programa que han finalizado y que lo que se ha hecho es incluir estos puestos en la plantilla orgánica del hospital.

En cuanto al Servicio de Urgencias, han señalado que se reforzó de manera excepcional con motivo de la crisis sanitaria de la covid-19, duplicando zonas de atención, lo que obligó a cortarat siete binomios adicionales de Enfermería y TCAE --14 profesionales--, pasando de 21 a 28 enfermeras y de 15 a 22 TCAE.

En la actualidad, finalizada la fase crítica de la pandemia, se está planteando una reorganización interna para equilibrar las cargas laborales entre las distintas unidades, en la que están participando los representantes de los trabajadores, han defendido.

Uno de los planteamientos es dotar de tres binomios las plantas de ingresos quirúrgicos y especialidades como Oncología y Hematología y mantener en Urgencias una dotación reforzada de 25 profesionales de Enfermería --frente a los 21 de la etapa pre-covid y los 28 actuales-- y 19 TCAE --frente a los 15 anteriores y los 22 actuales--.

En todo caso, las propuestas están todavía en estudio y dentro del análisis de los datos de actividad para plantear la distribución de los recursos según las necesidades asistenciales, que van cambiando a lo largo de los años.