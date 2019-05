Santisteve (ZeC), convencido de poder pactar con toda la izquierda, aboga por un gobierno de coalición

Publicado 18/05/2019 11:32:04 CET

El alcalde apunta que la prioridad será la gestión directa de servicios y del ciclo integral del agua

El alcalde de Zaragoza y candidato de Zaragoza en Común (ZeC) a revalidar el cargo, Pedro Santisteve, se ha mostrado convencido de que podrá pactar con todos los grupos municipales de izquierda, tras las elecciones del próximo 26 de mayo, al tiempo que ha abogado por conformar un gobierno de coalición.

"Me sentiría cómodo pactando con todos los grupos de izquierda, sin ningún género de dudas, y estoy convencido de que se podrá pactar. Por mi parte no habrá impedimento y creo que la misma voluntad anida en sus dirigentes, quiero pensar que es así porque lo contrario sería una traición a la gente".

En una entrevista concedida a Europa Press, Santisteve ha explicado que es partidario del gobierno de coalición porque "hay que comprometerse". "Tenemos que buscar espacios donde empecemos a tratar en lo cotidiano y que las visiones sectarias o partidistas se diluyan en favor de las cosa pública y de la gente más desprotegida. Se trata de unir objetivos que tampoco hay tantas diferencias tácticas".

También ha expresado su disconformidad con la fragmentación de las candidaturas de izquierda al argumentar que "es ir 'contra natura' y el sentido que marcan los tiempos" porque los retos de la ciudades en el mundo y Europa "son muy fuertes y no solo contra el cambio climático, sino por la desigualdad creciente social".

MOVILIZAR

Santisteve se ha declarado firme defensor de la unidad de la izquierda y ha dejado claro que ZeC es una confluencia de gente que crea espacios de diálogo desde la diversidad. "Algunos no han asumido el reto y se han ido porque igual siguen esa vieja mentalidad de los partidos: o lo controlo o me voy. Eso le ha pasado a la dirección de Podemos al no asumir el reto estratégico de unión de la izquierda".

Acerca de su relación con los socialistas, el candidato ha apostillado que le preocupan las "vacilaciones del PSOE en materia económica", aunque también ha hecho notar la renovación de esta lista.

"No repite ninguno, algo querrá decir y me gustaría saber que el PSOE de Aragón no es el de Sánchez porque Lambán lleva meses aludiendo al Gobierno de Ciudadanos y Sánchez tampoco lo aclara; me preocupa ese grado de vacilación y no tener las cosas claras pese a que han ganado las elecciones. Parece mentira que Sánchez no lo tenga claro".

Sobre el posible perjuicio que pueda ocasionar la fragmentación de la izquierda, Santisteve ha incidido en que hay que movilizar a la ciudadanía porque, en Zaragoza, los resultados reflejan que se vota más a la derecha. "La gente joven tiene que ser consciente de que nos jugamos seguir en la lucha del cambio climático y de que la igualdad es un tema de cohesión social y si vamos a una mayor desigualad se rompe el tejido social y la convivencia y, ahí perdemos todos".

PRIORIDADES

Para el candidato de ZeC las prioridades en los próximos años serán la "gestión directa de servicios públicos", según avance el vencimiento de las contratas y también, el ciclo integral del agua, además de aumentar las inversiones en toda la red de tuberías, con unos 7 millones de euros anuales.

El listado se completa con la extensión de los planes de barrio como los de Delicias, Las Fuentes y San José, que introducen las supermanzanas, que supone otra forma de concebir el urbanismo, y fomentar el uso de los locales vacíos, además de potenciar los mercados, que son nichos de empleo.

Santisteve se ha detenido especialmente en la creación del parque agrícola de Las Fuentes para transformar el barrio y la ciudad con los productos agroecológicos porque "puede traer empleo, negocio y posibilidades de exportación" y, además, entronca con el apoyo al Gobierno de Aragón al Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Este proyecto se suma al uso de la Terminal Marítima de Zaragoza (TmZ) para exportar por otros países. "Tenemos la capacidad de situar en el mercado de París productos locales porque contamos con una posición estupenda, si utilizamos el ferrocarril y en torno a Zaragoza hay 24 millones de personas con Toulouse y Burdeos".

GOBIERNO DE ARAGÓN Y EL ICA

Santisteve ha sido tajante al señalar que cuando se gobierna una institución "se está obligado a cooperar y a dialogar" y ha puesto como ejemplo la "buena relación" existente entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), lo que no se ha producido con el Gobierno de Aragón y su presidente Javier Lambán.

"Hay que cambiar las formas de hacer política porque si hemos ganado, esto --la institución-- no es mi cado o mi corral". A su parecer, la prueba de fuego en la relación con Lambán ha sido el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) porque "ha impedido" convocar la comisión bilateral para llegar en acuerdos, aunque fueran mínimos, y en temas tan sencillos como el uso de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

"Ha sido lamentable, no se puede actuar con visión prepotente y jugar a enfrentar a Zaragoza con Aragón y la gente se da cuenta de que no es verdad. Zaragoza es más solidaria porque depuró sus aguas con 300 millones de euros de sus impuestos, sin ayudas, y ahora se quiere que aportemos más de 400 millones para enjuagar un pufo. Esa deuda se asume con los presupuestos de la Comunidad Autónoma y no con un dinero que necesita Zaragoza para renovar sus tuberías".

Asimismo, Santisteve ha dicho que hay que fijar impuestos medioambientales bajo el criterio de quien contamina, paga para anotar que del ICA "se libran agentes contaminantes".

CIUDAD PUNTERA

El alcalde ha comprobado que se considera a Zaragoza una ciudad "interesante y puntera" por la movilidad, por experiencias novedosas en cultura y por el tratamiento de los datos abiertos dentro de la propia institución.

De su gestión de estos cuatro años, Pedro Santisteve ha destacado la movilidad sostenible y que hay más viajeros de autobús que antes de la puesta en marcha del tranvía. Ha aportado el dato de que la construcción de carriles-bus ha aumentado un 40 por ciento y ha llegado a viales como el paseo de la Constitución y las avenidas de Madrid y Cataluña, frente al aumento del 14 por ciento de los carriles-bici, que alcanzan los 133 kilómetros.

DAR LA CARA

Sobre el resultado electoral ha afirmado tajante: "Me veo con la vara de mando. Estoy muy animado. Nos jugamos mucho como un cambio de abrir la democracia representativa a la participativa. Son los tiempos que vienen y hay que gobernar con la gente. No puede ser el yo me lo guiso y yo me lo como porque ha habido políticos que se han puesto de perfil ante los intereses de la gente y nosotros hemos dado la cara".

El alcalde ha instado a ser valientes porque los tiempos "son inciertos y si se transmiten inseguridad vienen los populismos y hay que dar a la gente proyectos de vida". Para Santisteve, el Ayuntamiento tiene que "permitir" que la gente elija su propio proyecto de vida y "facilitarlo con buenos servicios y políticas de viviendas.

"Cuando nos hemos equivocado ha sido del lado de la gente, pensado en lo mejor para la gente y posiblemente porque el contexto político era difícil, pero esta experiencia vivida nos da buenos mimbres para evitar cometer errores", ha manifestado.

Tras esta autocrítica, ha agregado que la llegada de ZeC a la institución no ha sido para generar bronca pero, a veces, se la han encontrado y, en este sentido, ha citado el proyecto del 'outlet' de Pikolín o el proyecto de recuperación de la antigua fundición Averly.