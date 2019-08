Sanz (IU) apunta que la lucha por la igualdad real y contra la violencia machista no aparecen en el discurso de Lambán

Actualizado 03/08/2019 19:18:53 CET

ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha apuntado que la lucha por la igualdad real y contra la violencia machista no han aparecido en el discurso que ha pronunciado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha tomado este sábado posesión de su cargo.

"Hay que citar también de temas importantísimos que no han estado en el ámbito de los discursos que hoy hemos oído aquí, y quiero resaltar especialmente uno que ha sido el tema de la lucha por la igualdad real, contra violencia machista y contra el patriarcado".

IU ha apoyado la investidura del socialista Javier Lambán, aunque no entrará a formar parte del gobierno y sí estarán PAR, Podemos-Equo y CHA.

Sanz ha expuesto que no habrá centralidad si no hay ideología y, por lo tanto, si no hay diferencias ideológicas que se encuentren". El portavoz de IU ha expresado que "renunciar a esa raíz ideológica nos genera una serie de dudas en torno a una serie de objetivos que ha puesto el presidente encima de la mesa y que compartimos".

No obstante, IU no comparte, como ya dijo en el debate de investidura, "el desde dónde". Álvaro Sanz ha explicado que hablaba de los servicios públicos pero estamos en un programa fiscal de ese gobierno que nos preocupa, hablaba de la despoblación en el marco del modelo económico que la ha generado, hablaba, en fin, del medio ambiente con proyectos que, a nuestro juicio, son absolutamente lesivos contra el medio ambiente".

Sanz ha asegurado que empiezan cuatro años apasionantes para hacer política, "sin olvidar que lo que hay que hacer es dar respuesta desde las instituciones a la ciudadanía que en Aragón sigue pasándolo mal y construir una sociedad más justa y más igualitaria".