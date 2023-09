SATSE Aragón urge a Educación a contratar a los enfermeros y fisioterapuestas asignados a los centros escolares

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Aragón ha exigido al Ejecutivo autonómico la contratación de enfermeras y fisioterapeutas en los colegios que tienen alumnado con necesidades especiales, ante el inminente inicio del curso escolar.

SATSE Aragón ha sostenido en un comunicado que en Aragón existen numerosos niños con enfermedades crónicas o patologías que requieran del trabajo de enfermeros o fisioterapeutas para volver a clase. El sindicato lamenta que "todavía no se han contratado a estos profesionales" y que las familias de estos menores sepan si sus hijos podrán volver a clase este jueves, "como lo va a hacer el resto".

"La partida presupuestaria para contratar a estos profesionales se aprobaba el pasado jueves en Consejo de Gobierno y los trámites para que esos profesionales empiecen a trabajar se tenían que haber agilizado, y no repetir un año más el error de todos los cursos", han agregado.

Satse ha instado al Gobierno a tomar las medidas "necesarias" para que el comienzo de curso sea igual para todos los alumnos aragoneses, al margen de las enfermedades que puedan padecer y que las enfermeras y fiseoterapeutas asignadas en algunos colegios ordinarios se encuentren en sus puestos de trabajo.

PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN

SATSE ha visibilizado los "verdaderos problemas de conciliación y adaptación" que sufren las familias de estos alumnos que no pueden iniciar las clases como sus compañeros y tienen que buscar soluciones "rápidas" para que sus hijos puedan seguir el ritmo del curso.

"Hay padres que tienen que asistir al colegio para atender a sus hijos, cuestiones como controlar el respirador o hacer ejercicios respiratorios son de vital importancia, y solo las pueden realizar los profesionales sanitarios, enfermeras y fisioterapeutas", han indicado desde SATSE.

Según el Acuerdo de Gobierno, estos profesionales estarán en 19 colegios ordinarios de todo Aragón, 13 enfermeras y 17 fisioterapeutas. "Nos parecen unas cifras muy insuficientes para cubrir todas las necesidades que tienen estos escolares, pero es que ni estos mínimos se han contratado todavía", han aseverado.

Uno de los afiliados al sindicato y fisioterapeuta en centros escolares, Fernando Gerente, ha afeado que a este recorte en auxiliares de educación especial se ha sumado "la no incorporación a tiempo de personal sanitario interino --fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares de enfermería--". "Como personal sanitario formamos parte de los equipos educativos con el objetivo de facilitar la inclusión de todo el alumnado".

ENFERMERA ESCOLAR

El Sindicato de Enfermería también ha propuesto que se cree el perfil profesional de 'enfermera escolar', que consideran una "necesidad", teniendo en cuenta que uno de cada cuatro estudiantes padece una enfermedad crónica, según un informe de la Asociación de Pediatría.

Asma, diabetes y alergia suelen ser las enfermedades más comunes y que precisan de una vigilancia continuada. "El hecho de contar una enfermera en el centro, daría tranquilidad a esas familias y reduciría el numero de ausencias escolares de esos estudiantes", han asegurado desde SATSE Aragón.

El papel de la enfermera escolar no se reduciría a cuidar de los enfermos crónicos, sino que también se encargaría de educar para la salud a los más pequeños, mediante información sobre hábitos saludables para prevenir enfermedades en el futuro.

"Sin olvidar que la presencia de una enfermera en el centro evitará que el profesorado tenga que asumir responsabilidades para las que no tiene ni competencias ni formación específica", han concluido.

FISIOTERAPEUTAS

Fernando Gerente ha recordado que las fisioterapeutas son un apoyo "indispensable" para el alumnado con discapacidad motriz porque dan respuesta "a las barreras sociales y físicas que limitan su participación en la escuela" y potencian "sus capacidades para facilitar el aprendizaje".

Asimismo, ha resaltado la labor de las enfermeras y auxiliares, "imprescindibles" para el alumnado con condiciones de salud complejas cómo respiradores, crisis epilépticas y toma de medicaciones, entre otras.

ZONAS RURALES

Gerente ha puesto la atención, además, en el alumnado de las zonas rurales que "saldrá peor parado". Según ha comentado, en los dos cursos anteriores, "Educación no ha pagado el kilometraje de itinerancia entre escuelas rurales a los fisioterapeutas", lo que "vulnera los derechos de las trabajadoras, que se ven obligadas a rechazar o abandonar contratos precario porque simplemente las cuentas no salen". "Si no somos capaces de acoger la diversidad estamos fallando como sociedad", ha concluido.