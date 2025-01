SATSE urge a reforzar la plantilla de enfermeras y fisioterapeutas para los alumnos con necesidades especiales

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato sanitario SATSE ha urgido a reforzar la plantilla de enfermeras y fisioterapeutas en Educación para atender a los alumnos con necesidades especiales que "no pueden participar de la vida escolar" si les falta este apoyo del Departamento.

"A punto de retomar las clases y los alumnos con necesidades especiales de, al menos, siete colegios, van a seguir con los mismos problemas que tenían el trimestre anterior para acudir a clase", han señalado en una nota de prensa.

"Los alumnos con alguna patología o discapacidad necesitan estos profesionales para poder participar en la vida escolar, como cualquier niño".

"Ha finalizado el primer trimestre del curso escolar, y estamos igual que todos los años, los alumnos con necesidades especiales siguen teniedo muchas dificultades para acudir a los colegios en los que están escolarizados porque no se han contratado a las enfermeras y fisioterapuetas que tienen asignados, solo si estos profesionales están en el colegio, esos alumnos pueden acudir diarmente a clase con la seguridad de estar atendidos y apoyados por quien corresponde", han continuado.

Cuando finaliza el proceso de escolarización, Educación ya conoce el número de profesionales que necesitará para comenzar el próximo curso, según los alumnos escolarizados con alguna discapacidad. "Pues bien, cuatro meses después de inciarse el curso, en los colegios de Aragón faltan al menos cuatro enfemeras y dos fisioterapeutas de los asignados en septiembre".

Han dejado claro que esas previsiones tienen que materializarse en contratos. "Educación reconoce que esos alumnos necesitan enfermera o fisioterapeuta, pero si no se contrata al personal necesario, el mero trámite no vale para nada".

Se han quejado de que en algunos centros esas plazas no han estado cubiertas en todo trimestre y hay profesionales que se encargan de varios colegios, como es el caso de Monzón, Barbastro y Binéfar.

"La situación es tan complicada que algunos padres han decidido ser ellos mismos los que acudan a clase para atender a sus hijos y realizar las atenciones necesarias, como pueden ser aspiraciones, en niños con problemas respiratorios, por ejemplo, porque la otra opción es que los niños se queden en casa, con las desventajas que esto conlleva no solo para su salud física, ya que se les obliga a aislarse y no socializar con otros niños", han lamentado.

Además, "el problema no es solo la escolarización de estos niños, va más allá, es que sin estos profesionales no pueden recibir el apoyo y cuidados que necesitan para participar en la actividad escolar, por ejemplo un alumno con problemas respiratorios, para participar en las actividades acuáticas, que se incluye dentro del programa escolar, tiene que contar con una enfermera que pueda atender posibles complicaciones, si esta profesional no existe, ese niño tampoco puede realizar esos ejercicios que, además le benefian fisicamente".