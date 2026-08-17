Schola Cantorum Paradisi Portae ofrece un concierto este martes en la catedral de Jaca (Huesca)

Schola Cantorum Paradisi Portae . - FESTIVAL INTERNACIONAL CAMINO DE SANTIAGO

JACA (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

La Schola Cantorum Paradisi Portae ofrecerá el concierto 'Del ars antiqua al ars nova: Cos de la misa de Tounai en la Corona de Aragón' este martes, 18 de agosto, en la catedral de Jaca (Huesca), a partir de las 22.30 horas, en el Festival Internacional en el Camino de Santiago.

Esta formación musical nació en Zaragoza en la primavera de 2016 con el fin principal de difundir a través de conciertos, colaboraciones y grabaciones un patrimonio que abarca más de mil años de tradición, el canto gregoriano y las primeras polifonías.

Su estilo, por medio de la investigación de fuentes originales y una contextualizada interpretación, se basa en los principios de la estética de la semiología gregoriana, abordando con él hasta la interpretación del repertorio vocal renacentista.

Ha ofrecido conciertos por la geografía española, destacando su participación en el Ciclo de Canto Gregoriano de Cuenca, Jornadas de Canto Gregoriano Ciudad de Ávila, Festival Camino de Santiago en Jaca, Festival Músiques Religioses del Món de Valencia, Clássica Casalarreina, Músiques del Retaule y en diferentes ediciones de En Clave de Aragón.

Entre sus últimas propuestas destacan las colaboraciones con Novum Organum en la recuperación de la representación del Misteri dels Tres reis d'orient en Santa María del Pi (Barcelona), así como su participación en Juana ficción, espectáculo multidisciplinar junto a La Ribot y OCAZEnigma que los ha llevado a festivales nacionales e internacionales --Zaragoza, Madrid, Aviñón, Ginebra y Lille--.

Sus próximos proyectos se centran en la polifonía internacional del Ars Nova y en la recuperación del repertorio conventual y monástico aragonés.