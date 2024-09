El sector del taxi de Zaragoza exhibe los últimos modelos de vehículos eléctricos en la Semana Europea de la Movilidad

ZARAGOZA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha visitado esta mañana la sede de la Cooperativa del Taxi, que ha organizado una gran exposición de vehículos eléctricos e híbridos coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

Esta muestra, que puede ser visitada por todas las personas interesadas, no sólo pertenecientes al gremio del taxi, ofrece una oportunidad única para conocer las más recientes novedades de prácticamente todas las marcas que tienen concesionarios en Zaragoza y su entorno.

"La participación del taxi en la Semana Europea de la Movilidad es ya una tradición en esta celebración y, desde el Ayuntamiento, agradecemos mucho la colaboración del sector en esta sensibilización por el transporte sostenible y en la transición hacia el vehículo eléctrico o con menos emisiones", ha explicado Gaudes.

Durante la mañana, un servicio gratuito de taxis ha trasladado desde el Teatro Principal a quienes quisieran desplazarse hasta la Cooperativa para visitar la exposición.

Marcas como Renault, Dacia, BMW, Polestar, Mazda, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot o Citroën, entre otros, han aportado sus más recientes lanzamientos, algunos de ellos, además, recién homologados para trabajar como taxi en Zaragoza.

También ha estado representado el Consorcio de Transportes de Zaragoza, que ha prestado uno de los nuevos autobuses eléctricos que prestan servicio en los barrios rurales a través de la nueva concesión de Direxis.

CONVENIO PARA IMPULSAR EL TAXI ADAPTADO

Coincidiendo con esta Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha renovado su convenio de colaboración con la Asociación Provincial del Auto Taxi para potenciar la incorporación de taxis adaptados en la ciudad.

Además de favorecer la sostenibilidad y reducir emisiones, otro de los objetivos comunes es mejorar la accesibilidad a este servicio público. El convenio, firmado por Tatiana Gaudes y por Miguel Ángel Perdiguero en representación de la Asociación, supone una aportación de hasta 108.000 euros este año dirigida a financiar la adaptación de vehículos para que puedan prestar servicio a personas con movilidad reducida.

Se han establecido varios baremos de ayuda, en función de los requisitos que se cumplan, que son 14.000 euros por cada licencia que, siendo actualmente no adaptada, adquiera un vehículo de taxi-adaptado no eléctrico al cien por cien; 24.000 euros por cada licencia que, siendo actualmente no adaptada, adquiera un vehículo de taxi adaptado cien por cien eléctrico. Hasta 14.000 euros para la adquisición de un vehículo nuevo adaptado no eléctrico cien por cien en sustitución de otro ya adaptado con más de 7 años de antigüedad y si se compra cien por cien eléctrico, la ayuda sube hasta 20.000 euros.

La ayuda es de 6.000 euros para la adquisición de un vehículo adaptado nuevo, no eléctrico cien por cien, en sustitución de uno similar que tenga entre 4 y 7 años de antigüedad. Si el taxi nuevo es cien por cien eléctrico, la ayuda llega a 16.000 euros en este caso.

La normativa fija que el 5 por ciento de la flota de taxis debe ser adaptada, lo que en Zaragoza significa que 89 vehículos deben tener estas característica. En la actualidad esta ratio se cumple sobradamente, ya que hay más de 100 taxis adaptados, que además están siendo muy utilizados gracias al servicio de Taxi Accesible.

Este sistema permite a las personas con discapacidad poder utilizar taxis para sus desplazamientos pagando únicamente el precio de un viaje en autobús con bonobús, 0,43 euros, siendo el resto del coste sufragado por el consistorio.