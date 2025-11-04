La Semana de la Ciencia y la Tecnología del CSIC Aragón acerca la investigación a más de 700 estudiantes

Inauguración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología del CSIC Aragón. - CSIC ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación en Aragón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organiza, del 4 al 10 de noviembre, una nueva edición de la 'Semana de la Ciencia y la Tecnología', un evento anual que busca dar a conocer la labor investigadora de los centros del organismo a través de un programa de actividades de divulgación en el que participarán más de 700 estudiantes.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo gracias a la participación de los seis institutos del CSIC en Aragón, incluye talleres, experimentos, demostraciones científicas, jornadas de puertas abiertas y exposiciones orientadas a estudiantes de Bachillerato.

Este año, además, cuenta con el apoyo de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID) por su vigésimo aniversario.

La inauguración de la Semana de la Ciencia se ha celebrado este martes y en ella han participado la delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro; la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno autonómico, María Pilar Gayán; y la directora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC-Unizar), Elena Gálvez.

Tras el acto inaugural, el profesor de investigación del CSIC en el INMA, Francisco Luis Vitalla, ha impartido la conferencia 'De la ciencia a las tecnologías: un siglo de revoluciones cuánticas'.

Por otro lado, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, la exposición 'Aragón en estado cuántico' permanecerá instalada en los pasillos de la Delegación.

La muestra, coordinada por la científica titular del CSIC en el INMA Pepa Martínez, conmemora los cien años de la revolución cuántica iniciada por figuras como Heisenberg y Einstein, quienes transformaron para siempre la comprensión del universo.

La exposición aborda la historia, las aplicaciones y el futuro de la física cuántica, con explicaciones visuales y el trabajo de investigadores aragoneses. Le acompaña un libro coordinado por Pepa Martínez y Cristina Piquer, también científica titular del CSIC en el INMA, que amplía las explicaciones y el recorrido histórico de la física cuántica.

PROGRAMACIÓN

Desde hoy y hasta el 10 de noviembre, la Delegación del CSIC en Aragón acoge una variada programación de actividades interactivas, entre las que destacan el escape room 'Perfilina y el misterio de la edafóloga perdida"', con enigmas y rompecabezas sobre el mundo de los suelos y la geología, un 'Kahoot!' sobre sostenibilidad o un juego sobre el ensamblaje de un gen.

Los estudiantes también podrán explorar hologramas moleculares, descubrir cómo la inteligencia artificial se convierte en una herramienta clave para la investigación, conocer nuevos minerales, dar forma a la luz, extraer el ADN de la fruta, averiguar hasta dónde llegan los microplásticos o aprender la tabla periódica mediante emoticonos.

De este modo, los centros del CSIC en Aragón se suman un año más a una iniciativa que visibiliza su labor ante las nuevas generaciones, fomentando la cultura científica y despertando un potencial interés profesional por la ciencia.

Durante toda la semana se proyectan audiovisuales científicos elaborados por los propios investigadores del CSIC y dirigidos al público general, que muestran el trabajo de investigación que actualmente están desarrollando en los institutos de investigación.

Destaca el corto Cambio de flor a piel: Secretos del pasado, del grupo de Paleoambientes Cuaternarios y Cambio Global del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).

Asimismo, durante todo el mes de noviembre, los institutos del CSIC en Aragón celebrarán jornadas de puertas abiertas, reforzando su compromiso con la divulgación y el acercamiento de la ciencia a la sociedad.