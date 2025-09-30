El Seminario de Investigación en Traducción Literaria 'Aurora Bernárdez' reivindica al ser humano frente a la tecnología. - USJ

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ), depositaria de parte de la biblioteca personal de Aurora Bernárdez, ha celebrado este martes la cuarta edición de un seminario de investigación que busca reflexionar sobre la traducción literaria.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de propuestas que desarrolla la USJ con el objetivo de visibilizar la figura de la autora y traductora, así como fomentar el diálogo académico en torno a su obra.

Este curso 2025-2026 se ha presentado el cuarto seminario con una jornada dedicada a debatir sobre el papel del traductor en un mundo cada vez más dominado por la máquina. Andrés Ehrenhaus, traductor con una amplia trayectoria profesional, ha abierto la jornada con diferentes reflexiones dirigidas a quienes se dedican al sector en la actualidad, con un mensaje que reivindica el papel del ser humano frente a la tecnología.

Para reflexionar sobre la IA, el autor ha propuesto un escenario donde la inteligencia artificial convivirá con el ser humano y todo el proceso creativo dependerá de la tecnología. Y entonces, "la IA bailará, patinará sobre hielo y cocinará por nosotros" hasta que solo "nos dediquemos a consumirla", sin alimentarla de más saberes.

En ese momento, "toda la producción será suya y ¿cómo y de quién aprenderá?", ha afirmado. Tal y como ha explicado "la máquina no puede mentir, cree en todo lo que dice su moral, es rígida, su ética está en pañales y sus diseñadores tratan de dotarla de parámetros éticos y es ahí donde se manifiesta una de sus debilidades".

En su discurso también ha hecho alusión a la tensión de género en la lengua de la traducción y ha defendido que cada traducción de un clásico "enriquece su lectura".

MESAS DE DEBATE

A continuación, se han celebrado dos mesas de debate sobre cuestiones que inquietan al sector de la traducción. La primera, titulada 'La traducción de los clásicos', ha abordado la traducción de las obras consagradas en la actualidad, la necesidad o no de adaptarlas, las razones para seguir traduciéndolas y el papel de quienes convierten esas obras en universales.

En esta mesa se ha invitado a reflexionar sobre los desafíos actuales de traducir los clásicos con la participación de Luis Magrinyà, editor literario, escritor, traductor y responsable de la colección Clásica, y Marta Salís, cuya trayectoria profesional se consolida en el ámbito de la traducción de obras clásicas y modernas.

Irene Achón, directora del grado en Traducción y Comunicación Intercultural de la Universidad San Jorge, ha sido la moderadora de esta charla. En este encuentro, los ponentes han afirmado que cada nueva traducción contribuye a dar sentido a la obra, y en ocasiones, factores históricos de la lengua y modas se muestran en las nuevas traducciones.

Pero a pesar de esto, "no es recomendable traducir para llegar a lectores ignorantes, ni adaptar obras al argot de la juventud, ya que este lenguaje cambia en cada momento", han manifestado.

También han señalado cómo el trabajo de traducción a veces se enfrenta a dilemas durante horas sobre un determinado término que "en la mayoría de las ocasiones el lector no aprecia".

La segunda mesa, 'Traducir el género en literatura: sesgos, algoritmos y decisiones humanas', ha girado en torno a la inteligencia artificial frente al ser humano en la traducción literaria. En este contexto se ha debatido sobre cómo algunas traducciones han masculinizado o neutralizado voces femeninas, y de qué manera se plantean qué sesgos a la hora de transmitir información "a la máquina".

Esta mesa ha contado con la colaboración del Instituto Francés de Zaragoza, y se enmarca en un proyecto llamado Mujeres en el Foco, que cuenta con el apoyo del Institut Français de España.

Además, es la primera de una serie de conferencias sobre inteligencia artificial en el marco del ciclo TertulIA, impulsado por la Embajada de Francia en España.

Han participado Lydia Vázquez, traductora del premio nobel de literatura 2022 Annie Ernaux y nombrada recientemente Caballera de las Artes y las Letras de Francia por su labor y sus investigaciones sobre literatura y género; y Patricia Álvarez, profesora universitaria cuyas líneas de investigación incluyen la recepción de la literatura a través de la traducción, con especial atención al género y a los aspectos ideológicos del lenguaje.

Ha moderado la mesa Natalia Garrido, intérprete, traductora y docente del grado en Traducción y Comunicación Intercultural. Tal y como han explicado en este debate, los sesgos de género hacen que se censuren textos, que desaparezcan páginas enteras, o que los personajes femeninos cambien de personalidad y se vuelvan dóciles, cuando en las obras originales se presentaban como valientes o luchadoras.

"El lenguaje crea la realidad, así que es necesario saber elegir las palabras, porque las palabras importan", han manifestado.