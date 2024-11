Serrano acusa a Ranera (PSOE) de extender bulos porque La Nueva Romareda "no cuesta 200 millones"

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado que La Nueva Romareda "no cuesta 200 millones de euros" como ha dicho la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, a la que ha acusado de "mentir y de difundir bulos" por asegurar que se elevaría a esa cifra.

"Ranera miente y tiene toda la información desde el pasado viernes. Era tan sencillo como leerlo. Si lo hizo lo entendió mal y si no lo hizo es peor, pero si lo hizo ha mentido". Para Serrano es importante que los zaragozanos sepan que "es mentira" al puntualizar que el nuevo estadio no costará 200 millones de euros, sino que cuesta "como ya se dijo, 150 millones de euros" a los que hay que sumar los 15 millones de euros del estadio portátil y la tecnología a implementar en el nuevo campo por 3 millones de euros.

A su parecer, Lola Ranera "intenta expresar y difundir rumores que tienen que ver con la transparencia cuando está todo en un expediente administrativo" y ha trasladado su preocupación de que "haya cierta insistencia del PSOE en intentar dinamitar La Romareda difundiendo mentiras y bulos". "Ha faltado a la verdad y es tan fácil y constatable como examinar el expediente que tiene desde el viernes", ha zanjado.

En rueda de prensa, Serrano ha lamentado que Ranera insiste en "poner palos en la rueda" y en esta ocasión con una actitud que "roza el ridículo" porque el proyecto es firme, va en plazos, la sociedad es solvente y "a estas altura que Ranera, desde la mentira, siembre sombras de dudas sin alternativa roza el ridículo".

NO COMPUTAR A DEUDA

Le ha rebatido a Ranera que el Ayuntamiento amplíe el capital en 72 millones de euros porque de esa cantidad hay una parte de aportación de capital y otra de préstamo participativo con el Gobierno de Aragón para "salvaguardar los intereses del Ayuntamiento" para que no cueste más intereses y que a futuro la operación no compute a deuda, que es lo que el PSOE "no supo hacer con las obras del tranvía y nos abocó a ser el Ayuntamiento con más deuda por habitante de España".

Se ha preguntado "dónde ha leído Ranera que va a costar 200 millones" y le ha instado a que pare el ventilador con el que "esparce bulos y mentiras".

También le ha corregido sobre el origen del proyecto al precisar Serrano que se inicia antes de la pandemia, con la recalificación de suelos a uso residencial cuando el PSOE pedía que fueran usos industriales y con la pandemia los socialistas se oponen al actual modelo de sociedad mixta entre tres partes. Luego el PSOE se opuso también a que el Ayuntamiento hiciera en solitario el estadio y también se opuso a que el Real Zaragoza lo pagara.

"Venir aquí a rasgarse las vestiduras diciendo que el Ayuntamiento tiene que poner más dinero es francamente incalificable y demuestra la incongruencia del PSOE en La Romareda y que, inexplicablemente, sus intenciones no son otras que las de seguir poniendo problemas", ha opinado.

JUNTA DE PORTAVOCES

En cuanto a la petición del PSOE de incorporar a la oposición al la sociedad ha sido tajante al comentar que los hechos demuestran que el PSOE "no es de fiar" y siempre que ha tenido oportunidad "ha puesto palos en la rueda". La izquierda, ha considerado, ya ha trabajado "con eficacia en las instituciones para torpedear que el campo lo pagase el Real Zaragoza".

Sobre la petición de Ranera de convocar la Junta de Portavoces ha asegurado que en el plazo legal se citará e informará del expediente y será previsiblemente este martes. Respecto a la composición de la sociedad ya salio adelante en un pleno y se dijo que "estaba bien compuesta con tres socios" y los otros dos deberían opinar en caso de ampliarlo, ha apostillado.

Le ha instado al PSOE a que presente una alternativa para que explique si quiere que solo lo construya el Ayuntamiento, o sea una sociedad mixta. "Decir mentiras es sencillo, pero plantear alternativas a modelo de éxito será más complicado sin caer en la incongruencia del PSOE en este proyecto".

LA FÓRMULA

Sobre el préstamo participativo de 16 millones el Ayuntamiento de Zaragoza y otros tantos el Gobierno de Aragón ha explicado que es una fórmula en la que la sociedad no paga por intereses como sí pasaría en caso de acudir a financiación bancaria y, además, desde el punto de vista tributario no computa a deuda".

Mediante esta fórmula, dos socios de la sociedad mixta --Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza-- hacen un préstamo a la sociedad de la que son partícipes y todos los socios se obligan a devolverlo cuando se generen ingresos. "Así se reducen los gastos de financiación que habría al ir a financiación externa", ha diferenciado.

Con esta operación esta "claramente financiado" el estadio y con lo que ya hay comprometido "queda resuelto y no se cierra a nadie que ayude, pero la financiación está cerrada y acordada para pagar íntegramente el estadio".

Por eso se hace una modificación presupuestaria, que en total asciende a 20 millones de euros, para tener la parte correspondiente antes del cierre del ejercicio de 2024 y de que se adjudiquen las obras de construcción del campo de fútbol.

"Están cerradas y aquilatadas las necesidades de financiación y si hay otro posible socio se estudiará y cuando se generen ingresos se hará la devolución de los préstamos participativos", ha remachado.

Esta aportación dineraria conlleva un aumento del porcentaje de participación del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero "no aumenta el capital social, que no tiene que estar íntegramente desembolsado", ha diferenciado.

Asimismo, ha comentado que la ampliación de capital es de 20 millones del Ayuntamiento más otros 20 millones del Gobierno de Aragón que junto al préstamos participativo de 16 más 16 millones de euros, respectivamente suman los 72 millones, por lo que aumenta el porcentaje en el seno de la sociedad --hasta un 37 por ciento cada institución-- y la del Real Zaragoza baja a un 25 por ciento, pero "no el 20 por ciento que dice el PSOE".