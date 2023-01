Serrano subraya el "interés" del Consistorio zaragozano en celebrar la bilateral con el Gobierno de Aragón

ZARAGOZA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha señalado este miércoles el "interés" del Gobierno de la ciudad por la celebración de la Comisión Bilateral con el Ejecutivo aragonés, y ha indicado que se ha avanzado durante las navidades.

Serrano ha afirmado: "Lo que le diría a la consejera de Presidencia es que hable con sus directores generales, con las personas que se sientan en la mesa técnica de la comisión bilateral porque se ha avanzado durante el periodo navideño. Se ha reunido la comisión técnica a finales de año y, en esa comisión son los técnicos, tanto el Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Zaragoza los que están trabajando".

El titular de Urbanismo ha asegurado que "a lo largo de esta semana, ayer mismo, ha habido desde intercambio de documentación hasta otras cuestiones, precisamente en preparación de esa reunión bilateral", por lo que ha apostillado que no puede compartir las palabras de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha expuesto que desde el Ejecutivo se está trabajando para celebrar la bilateral, y le gustaría que "por parte del Ayuntamiento hubiese la misma voluntad y disposición para cumplir los acuerdos que se alcanzan en las reuniones preparatorias".

Serrano ha comentado que la consejera "debe actualizar la información que tenía esta mañana porque desde luego en el ánimo del Ayuntamiento de Zaragoza sigue estando celebrar esa comisión bilateral, poder superar, en beneficio de los ciudadanos de Zaragoza, los temas que se van a llevar a esa bilateral".

El consejero municipal ha agregado: "No solamente no ha habido ningún parón sino que durante las fechas navideñas se han mantenido reuniones, así que no comparto esa apreciación, y puedo decir que, por ejemplo, el día 29 de diciembre hubo una reunión, ayer y hoy se ha estado intercambiando documentación entre las dos administraciones y que el interés del Gobierno de la ciudad es celebrar esa bilateral".

Serrano ha finalizado diciendo que "esperamos que así sea para poder solucionar problemas que tienen los vecinos de Zaragoza, a los que les interesa muy poco la confrontación que desde otras instituciones se pueda hacer a tres meses y medio de unas elecciones, porque la vida de los ciudadanos transcurre igualmente haya cercanas unas elecciones o no y en eso es lo que estamos el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza".