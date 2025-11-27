El Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la DPZ incorpora nuevos vehículos y equipamientos

El presupuesto destinado a estas adquisiciones alcanza los casi 800.000 euros. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha incorporado nuevos vehículos y equipamientos con los que reforzar y renovar las dotaciones de los ocho parques ubicados en la provincia.
Se han adquirido una autobomba forestal pesada, seis vehículos para transporte de personal, ocho colchones neumáticos de salvamento, nueve puertas seccionables y un compresor para recargar las bombonas de aire. El presupuesto destinado a estas adquisiciones alcanza los casi 800.000 euros.
El diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación de Zaragoza, Alfredo Zaldívar, destaca que "con estos nuevos vehículos y equipaciones continuamos renovando el servicio de bomberos de la Diputación de Zaragoza para mejorar su calidad y modernizar los equipos con los que se presta el servicio".
En este sentido, Zaldívar ha insistido en que la mejora tecnológica "es una garantía de seguridad tanto para la ciudadanía como para los propios profesionales que, día tras día, se enfrentan a situaciones complejas y de riesgo".
Por ello, ha añadido que "contar con medios actualizados significa trabajar con mayor rapidez, eficacia y precisión y desde luego nuestros bomberos deben disponer de las mejores condiciones para desarrollar su labor, y eso solo se consigue invirtiendo de forma constante en equipamiento moderno, fiable y adaptado a los nuevos retos".
Por último, ha afirmado que la renovación de la maquinaria es, por tanto, "una apuesta por un servicio público más fuerte, más seguro y mejor preparado para proteger a toda la provincia".
LOS NUEVOS MEDIOS
Se han adquirido una autobomba forestal pesada, 6 vehículos para transporte de personal, 8 colchones neumáticos de salvamento, 9 puertas seccionables y un compresor para recargar las bombonas de aire. A estas nuevas adquisicionbes, avanza Zaldívar, se sumarán tres bombas urbanas pesadas el año que viene.
La compra de la autobomba forestal pesada, cuya empresa adjudicataria es Incipresa, S.A., ha contado con un presupuesto de 344.729 euros e incluye un nivel sonoro en parado de 78 dB y una potencia de motor de 290 CV. Su destino será el parque de La Almunia.
Los seis vehículos para transporte de personal y carga, cuya empresa adjudicataria es Artal Vehículos Zaragoza, S.L. por un importe de 293.800 euros, se han dividido en dos lotes. El primero de ellos incluye tres unidades de pick-up 4 x 4 con hardtop y otro pick-up sin hardtop con un precio total de 233.850 euros y un segundo lote de dos furgonetas Combi N1 con un coste de 59.950 euros.
Cada uno de los 4 x 4 se destinará a los parques de Ejea, Caspe, Cariñena y Tarazona mientras que las dos furgonetas irán a los parques de Ejea y Caspe.
Los ocho colchones neumáticos de salvamento, cuya empresa adjudicataria es Industrial Global Supply, S.L. por un importe de 70.506 euros, se destinarán uno a cada uno de los ocho parques. Las 9 puertas seccionables han contado con un presupuesto de 60.000 euros y se han colocado en el parque de Ejea, donde también se ha incorporado un compresor para recargar las bombonas de aire por un coste de 30.000 euros.