"Si Rivera es presidente, pondrá la alfombra roja a los autónomos", recalca Lourdes Guillén (Cs)

Publicado 13/04/2019 17:59:16 CET

HUESCA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos al Congreso por Huesca, Lourdes Guillén, ha asegurado que "si Albert Rivera es presidente, pondrá la alfombra roja a los autónomos".

Así, ha precisado que un Gobierno de Cs apostará por un Plan Naranja de Reformas para los Autónomos en el que se aumente la tarifa plana a los 24 meses y sea "más fácil dar los primeros pasos, pudiendo montar una empresa en 24 horas desde el móvil y sin papeleos".

Ese Plan también contemplará que los autónomos no tengan que adelantar el IVA por facturas que no hayan cobrado y que aquellos que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional no tengan que pagar cuotas a la Seguridad Social. Además, los autónomos que tengan un hijo verán como se elimina el pago de su cuota de autónomo durante los dos años siguientes.

Así lo ha explicado durante una visita al mercadillo de la capital oscense, acompañada por representantes de la formación naranja. Allí, Guillén ha afirmado entender perfectamente todos los problemas y amenazas a los que se enfrentan los emprendedores en su día a día porque ella es autónoma y sabe "los quebraderos de cabeza que lleva montar un negocio y sacarlo adelante".

CONTRIBUYEN A QUE ESTE PAÍS FUNCIONE

Por ello, ha destacado que Ciudadanos es "el partido de los autónomos" por su firme apuesta y apoyo pasado, presente y futuro por "unas personas que diariamente se esfuerzan y contribuyen a que este país funcione".

Guillén ha remarcado que esta apuesta por los autónomos se pudo comprobar en la pasada legislatura porque la primera ley impulsada por Ciudadanos en el Congreso fue la de los autónomos con logros importantes como conseguir acabar con las cotizaciones y las multas injustas, mejorar la conciliación de las madres autónomas y avanzar en la equiparación de la protección social con el resto de los trabajadores.