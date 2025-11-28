El sinhogarismo crece hasta las 266 personas con una presencia creciente de extranjeros, que ya suponen el 80%

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, y la coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo, en la rueda de prensa de este viernes para presentar el Estudio sobre la realidad social del sinhogarismo en Zaragoza. - DANIEL G. MARCOS

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reciente Estudio de la realidad social del sinhogarismo en Zaragoza, realizado por el Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja, indica que 266 personas duermen en las calles de la capital aragonesa, un 80% de ellas de origen extranjero. Supone un centenar de casos más respecto al recuento realizado en 2023, lo que no obstante mantiene a Zaragoza con una tasa respecto a la población total que sigue siendo muy inferior a la media nacional.

Este indicador es actualmente de 3,66 personas sin hogar por cada 10.000 habitantes en Zaragoza, mientras que, ya en 2023, la media nacional ascendía a 5,4. La cifra es, evidentemente, superior a día de hoy --se calcula que un 55% más de personas sin hogar en el conjunto del país--, si bien no existe una actualización del censo en el resto de ciudades, ya que el Gobierno de España no ha impulsado esta vez el estudio a nivel nacional.

En Zaragoza, ha sido el Ayuntamiento quien lo ha financiado, con el objetivo de conocer la evolución y causas de este fenómeno, los perfiles y las necesidades, para poder mejorar así los recursos destinados a las personas sin hogar.

"Conocer la realidad es la única manera de enfrentarnos a ella con responsabilidad y transparencia", ha declarado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo.

De las 266 personas que dormían en la calle este pasado miércoles 26 de noviembre --cuando se realizó el recuento en todos los distritos de la ciudad--, 127 accedieron a realizar la entrevista. Se trata de una foto que refleja un momento puntual en una situación cambiante en la que influyen muy diferentes factores, según ha insistido Orós.

Esta es la primera parte de un informe, que en una segunda fase pasará a analizar de la mano de sociólogos las circunstancias de cada uno de los casos concretos. En este primer acercamiento, se refleja que la proporción de extranjeros ha crecido en los últimos años: en 2018 era el 50%, en 2023 el 60% y ahora alcanza ya el 80%.

Así, el estudio confirma que el perfil del sinhogarismo está cambiando. Ya no se concentra únicamente en personas con trayectorias largas de exclusión, sino que afecta de manera creciente a quienes han llegado a España en busca de una oportunidad y quedan abocados a la irregularidad administrativa, en un buen número de los casos varones de entre 30 y 40 años.

El 80% del total son personas extranjeras y, de ellas, el 82% proceden de países africanos. Entre las nacionalidades más frecuentes destacan 53 españoles --cuatro de ellos con doble nacionalidad--, 42 marroquíes, 29 argelinos, 16 senegaleses y 10 rumanos.

"El incremento se concentra y de manera creciente en esas personas que vienen a nuestro país en busca de una oportunidad y que, sin embargo, se encuentran en situación de calle, fundamentalmente debido a la crisis migratoria que tenemos encima de la mesa y a una gestión migratoria que en nuestro caso creemos que es muy mejorable", ha considerado Orós.

Una situación "de la que ninguna ciudad está exenta", ha remarcado la consejera municipal porque se trata de un "fenómeno nacional" muy vinculado a las competencias en materia migratoria y en vivienda.

En cuanto al sinhogarismo femenino, se han identificado 29 mujeres, el 11%, la misma proporción que en 2023, aunque en términos absolutos son 11 más. En 17 casos no pudo determinarse el sexo.

Ante esos datos, la coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo, considera que hay que ser optimistas pese al incremento de casos que, por otro lado, ya intuían. "El recuento salió bien, hicimos la foto fija, el número tal y como intuíamos se incrementó, pero también tenemos el 50% de las personas que encontramos que hicieron la entrevista".

Un porcentaje que estima muy relevante porque aportará información que las entidades a lo mejor no contemplan: "Los datos que nos van a dar son muy importantes porque es verdad que las entidades, la coordinadora de personas sin hogar, trabajamos mano a mano con el Ayuntamiento en el sin hogarismo desde hace muchos años y últimamente de una manera muy intensa, pero a lo mejor se nos escapa algo, a lo mejor estas personas nos dan ideas de lo que estamos haciendo mal", ha explicado Royo.

Así, el cuestionario incluía preguntas abiertas para que los entrevistados se expresasen "con total tranquilidad" en un recorrido exhaustivo que se prolongó más allá de las cuatro de la madrugada.

"Queremos trabajar y trabajamos por la dignidad de las personas, estén en la situación que estén. Y el sinhogarismo es una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces vamos a quedarnos con el dato positivo, con la información que nos van a dar y a ver si podemos reducir este número entre todos", ha instado.

UN FENÓMENO NACIONAL QUE REQUIERE RESPUESTAS GLOBALES

La consejera municipal Marian Orós ha advertido que ninguna ciudad está exenta de un fenómeno que tiene carácter nacional y que está vinculado a las competencias del Gobierno de España en materia de migración y también con la crisis de la vivienda.

El reciente informe de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada --FOESSA-- confirma que la exclusión social afecta al 68% de las personas de origen extracomunitario, alcanzando el 81% entre quienes están en situación administrativa irregular. Muchas de ellas --como el 80% de las personas entrevistadas en este recuento-- terminan viviendo en la calle.

"La inmigración es una oportunidad pero debe ser ordenada, legal y vinculada a la integración y al empleo. Esto requiere una gestión responsable y eficaz de quien tiene la competencia, que es el Gobierno de España, para evitar la irregularidad y la exclusión. Mientras tanto, este Ayuntamiento, igual que el resto, seguirá trabajando por paliar las consecuencias del descontrol migratorio", ha expresado la consejera municipal.

Orós ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza para seguir reforzando los servicios sociales municipales dirigidos a la población más vulnerable, trabajando además de la mano de las entidades sociales para mejorar la atención, el acompañamiento y la integración. Además, ha avanzado que en breve anunciará la ampliación del número de plazas fijas en el albergue.

La responsable de Políticas Sociales ha detallado que los módulos del albergue --con áreas separadas para hombres, mujeres y familias, se encuentran casi completos y el piso se reserva para los episodios de frío extremo.