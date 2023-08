Soro (CHA) anuncia una legislatura de "retroceso en lo social" y "erosión del autogobierno" y los servicios públicos

ZARAGOZA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha lamentado, este jueves, en la segunda sesión del debate de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente de la comunidad autónoma, que se abre por delante "una legislatura dura, de retrocesos en lo social, de erosión del autogobierno, desguace del estado del bienestar y desmantelamiento de los servicios públicos".

A su entender, el Gobierno PP-VOX "va a defender intereses de clases, en detrimento de la mayoría social" y ha opinado que el cambio "no siempre es a mejor, no siempre es bueno", aunque ha reconocido la legitimidad de la nueva coalición fruto "de la aritmética de las urnas".

No obstante, ha vaticinado un gobierno con "desconfianzas, roces y líos", tras haber tenido problemas para pactar, para preguntar al candidato que, si era el único gobierno posible, "por qué han tardado tanto" en acordarlo.

Se ha referido también al pacto de PP y PAR para la investidura de Azcón, al señalar: "No es tiempo de dejarse utilizar para blanquear al nuevo gobierno" y hacerlo es "ser cómplice de lo que está por llegar", solo por conseguir unas direcciones generales y un delegado territorial.

Ha reconocido que Azcón ha mostrado en su discurso de investidura su mejor cara, pero le preocupa "lo que no está dicho, ni escrito" y ha querido conocer "cuál es la agenda oculta" de VOX, "más allá del reparto de sillones".

A Jorge Azcón le ha dicho: "Nos tendrá en frente" porque están "en las antípodas" respecto a cuestiones como la forma de entender la relación entre Aragón y el Estado y por que va ser "rehén de VOX"; "se ha juntado con los típicos amigos tóxicos", le ha espetado, y sus socios "no se van a limitar a gestionar las escasas competencias" que les han dado, sino que aspiran "a arrebatarnos el derecho a decidir nuestro futuro, nuestro autogobierno" y "cargarse", entre otras cosas, las comarcas.

VIOLENCIA MACHISTA

Soro ha criticado a Azcón por haber asumido en el pacto de gobernabilidad "el concepto violencia intrafamiliar, que equiparan a la machista, cuando son realidades que no tienen nada que ver" y suponen "invisibilizar a las mujeres que la sufren y morirán vilmente por el hecho de ser mujeres".

También pretenden "privar a las mujeres del derecho al aborto" y rechazan la eutanasia. Por otra parte, ha considerado "que lo más indigno que van a hacer" es derogar la ley de Memoria Democrática, a pesar que de no podrán cambiar el pasado, "ni borrarán la verdad".

En materia de leyes, ha lamentado el retroceso que plantean en materia de lenguas propias y la supresión de la política lingüística. "Van a acabar con todo el trabajo que hemos hecho estos ocho años avalado por el Consejo de Europa". También ha opinado que "traicionarán" a los homosexuales si cambian o derogan la ley Trans.

INTERCONEXIÓN DE CUENTAS

Soro ha pedido "no quitar trascendencia al asunto del trasvase, diciendo que no se hará" porque VOX "no renuncia a nada" y "tienen sueños húmedos con la interconexión de cuencas". "Se está encargando uno de los pocos consensos que hemos construido en Aragón".

En materia hidráulica, "vuelven al siglo XIX" y quieren "pantanos vacíos". También ha preguntado a Azcón por el plan de la nieve, "en qué va a consistir" o si va a ser "puro merchandaising". Le ha propuesto convocar a todos los sectores, públicos y privados, y también a ecologistas y científicos, en una mesa de la nieve. "Si somos capaces de hablar de forma constructiva, podremos llegar a acuerdos, pero la premisa es adaptarse al cambio climático".

En el caso de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, VOX "los tira a la basura", cuando "cualquier persona decente los defendería", ha lamentado Soro.

Respecto a las críticas que ha vertido Azcón sobre su gestión, le ha respondido que quien se examina es el candidato y no él, pero sí que le ha respondido que él no ha gobernando con "el PAR 2.0" y que ya dijo en su momento que la ley del 'Solo sí es sí' "fue un error mayúsculo", mientras que en materia de bilateralidad ha reconocido haber tenido en Madrid esta legislatura "a uno de los gobiernos más centralistas de la historia".

IMPUESTOS

Soro ha comentado que, en materia de impuestos, el Gobierno cuatripartito del PSOE, Podemos, CHA y PAR, ya ha rebajado el IRPF en la pasada legislatura, poniendo a Aragón en la media de la fiscalidad del Estado, aunque todavía no se refleje en las estadísticas porque se ha aplicado en la última declaración de la Renta, con una medida que ha beneficiado al 99 por ciento de los contribuyentes.

Mientras que, por ejemplo, el Gobierno PP-VOX planteará deducciones en el impuesto de sucesiones para beneficiar solo al 4 por ciento de los declarantes. "Hacen una política fiscal que es política de clase, aunque la venden", ha apuntado.

Soro ha considerado que se van a aplicar "las recetas clásicas de la derecha" en cuanto a privatización de servicios públicos y colaboración público-privada en sanidad. "Menos mal que no le tocó gestionar la pandemia con un gobierno antivacunas", para apostillar que en el medio rural no hay posibilidad de elegir entre educación pública o privada.

"Nos preocupa mucho la universidad pública" y ha querido saber si van a garantizar una financiación estable y suficiente. Además ha afeado a Azcón que no haya dicho "ni una palabra" de becas, "ni nada de derechos y servicios sociales" porque "van a privatizar los cuidados y solo les cabe en la cabeza un modelo de familia".

También ha lamentado que Azcón no haya hecho "ni una referencia a los accidentes laborales, ni una palabra sobre diálogo social; sus silencios son más expresivos que sus palabras". También se ha interesado por si se apoyará a la agricultura y ganadería familiar o a los grandes propietarios y empresas porque ambas cosas son incompatibles, ha esgrimido.

SACAR LA DESPOBLACIÓN DE LA DISPUTA

El portavoz de CHA ha pedido "sacar a la despoblación de la disputa y el enfrentamiento porque en esto estamos todos juntos", así como seguir adelante con el proyecto de la apertura internacional de la línea ferroviaria del Canfranc, "que está encarrilado, aunque queda mucho por hacer".

Sobre el plan carreteras, con concesión de obra pública, "se lo hemos dejado todo preparado, deje de criticarme y ya verá que bien", al tiempo que ha deseado "que ojalá sea la legislatura de la vivienda".

Soro también ha alertado de una posible "censura" en Aragón en el ámbito de la cultura, porque el socio VOX tiene una visión "localista, españolista y costumbrista".

Finalmente, el portavoz de CHA ha asegurado a su electorado que no les va a defraudar y que van a "a cuidar de Aragón" y van a ser los portavoces de las personas "que en los próximos años van a sufrir las políticas elitistas y excluyentes de la derecha", actuando con "serenidad, responsabilidad y el compromiso de seguir siendo útiles para Aragón porque el control al gobierno desde la oposición es esencial para la salud de una democracia".