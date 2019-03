Soro (CHA) dice que Podemos Aragón "no tiene autonomía" y Echenique "no tiene ni idea de lo que pasa" en la región

Publicado 13/03/2019 17:25:05 CET

ZARAGOZA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, ha afirmado este miércoles que Podemos Aragón "no tiene autonomía ni capacidad de decisión" en el conjunto de la formación morada y que el secretario estatal de Organización, Pablo Echenique "no tiene ni idea de lo que pasa en Aragón".

De esta forma ha reaccionado Soro a la decisión de Unidas Podemos de condicionar este martes el pacto con IU Aragón y Chunta Aragonesista (CHA) para concurrir a las elecciones generales del 28 de abril a un acuerdo previo de las tres formaciones de cara a las autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo que incluya Zaragoza. El Comité Nazional de CHA se reunirá este sábado para decidir si no se presenta a las elecciones generales o lo hace en solitario.

En declaraciones a Europa Press, José Luis Soro ha destacado la "absoluta predisposición" de IU "para ser capaces de sumar, de configurar una coalición de izquierda para hacer frente a la involución democrática y territorial que pueden representar la derecha y la extrema derecha".

Sin embargo, "hemos constatado que Podemos Aragón no tiene ningún peso" en el conjunto de la formación morada, recordando que "tenía que ser hoy" cuando se firmara el acuerdo porque este viernes se acaba el plazo para registrar las coaliciones ante la Junta Electoral Central, de manera que si no se cerraba este miércoles el acuerdo "era perder el tiempo".

A juicio del presidente de CHA, "Echenique demuestra un desconocimiento muy preocupante de la realidad de Aragón, no tiene ni idea de las dinámicas de los partidos ni de lo que ha pasado los últimos años" ya que, en caso contrario, "no plantearía una coalición --para las autonómicas y municipales--, algo muy grave en alguien que va a ser candidato en Aragón".

Con esta propuesta, Echenique "demuestra algo que ya conocíamos: una prepotencia y un cinismo absolutos" y que "no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo" porque "pone excusas para intentar intoxicar a la opinión pública". Así, ha dicho que "no le interesa Aragón, no tiene interés en que se articule esa suma".

Además, Echenique "deja en muy mala posición" al secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, quien dijo hace tres semanas que trasladaba la propuesta a Echenique y este "dice que se entera ayer", es decir, que "alguien miente". Soro pone "la mano en el fuego por Escartín".