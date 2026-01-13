El sorteo de las mesas para las elecciones autonómicas en Zaragoza se celebrará este miércoles

Sorteo de las mesas electorales en Zaragoza en anteriores comicios. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará este miércoles, 14 de enero, un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales con motivo de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 8 de febrero.

De esta forma, se pone en marcha la maquinaria electoral para que los ciudadanos de la capital aragonesa puedan ejercer su derecho al voto y acudir a la cita con las urnas.

Mediante un procedimiento informático, se elegirán 14.688 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de residentes en el municipio.

En total, se constituirán 918 mesas en 124 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se designará un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

Entre las 14.688 personas seleccionadas, saldrán posteriormente los integrantes de las mesas, entre ellos 918 serán presidentes y 1.836 serán vocales.

Las notificaciones se entregarán entre el 15 y el 21 de enero, la presentación de alegaciones se podrá realizar en las dependencias de la Junta Electoral de Zona sitas en Avda José Atarés 89, edificio Fueros de Aragón, en horario de 9.00 a 13.30 horas de lunes a viernes o por correo electrónico a la dirección 'alegaciones.jezz@justicia.aragon.es' en el plazo de máximo de 7 días desde su designación.