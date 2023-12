El Sorteo de Navidad reparte suerte en las localidades de Benasque, Jaca, Sabiñánigo y Ainsa de la provincia de Huesca

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'Gordo' de la Lotería de Navidad, sorteado este viernes, 22 de diciembre, ha pasado de largo por la provincia oscense, donde en las localidades de Benasque, Jaca, Sabiñánigo y Ainsa se han repartido algunas cantidades.

Benasque ha vendido una parte del segundo premio, del 58.303, donde también se ha ha vendido parte de un quinto, el 86.007. El propietario del estanco, Cristian Bilesa, se ha mostrado muy contento "por la gente agraciada, por el trabajo y por lo afortunados que somos, porque llevamos cinco años continuos repartiendo premios, el año pasado fue el Gordo y este un quinto y un segundo". No se sabe lo que se ha vendido porque ha sido por maquina, ha comentado.

Por lo demás, una pequeña parte de tres quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad ha llegado a Jaca, Sabiñánigo y Ainsa.

En el caso de Jaca y Sabiñánigo, los décimos se han vendido en dos estancos. En Jaca, el estanco de la plaza Cortes de Aragón ha distribuido un décimo del número 86.007, premiado con 6.000 euros.

El propietario del estanco, Carlos Sáinz, ha dicho que no sabe cuándo se pudo vender el décimo. "Sí que se vendió en máquina porque, al ser un receptor mixto, todos son a través de terminal". Ha añadido que "me han llamado de la delegación de Huesca para decirme que había vendido un décimo del 86.007, que es un quinto premio y al ser una quinta parte del premio son mil euros". El número "no se ha vendido desde este pasado sábado, porque no había disponible ningún numero acabado en 7, pero no tengo ni idea cuándo pudo venderse".

Ha sido el primer premio que han dado desde su traslado al nuevo local.

En Sabiñánigo, el estanco de Puente Sardas, en avenida del Ejército, ha distribuido dos décimos del 88.979 y un décimo del 01.568. Un total de 18.000 euros. Al frente del estanco, Marisa Escartín, se ha mostrado muy contenta. No saben quiénes son los premiados, pero ha indicado que la suerte les sonríe porque, el pasado sábado ya dieron un primer premio en la Lotería Nacional

Parte del Quinto premio, 88.979, también se ha vendido en Ainsa.